Kaiju No. 8: svelata la data di uscita della seconda stagione

Kaiju No. 8 è tra le serie shonen più apprezzate dai fan, i quali saranno più che felici di conoscere la data di uscita ufficiale del ritorno della serie televisiva sul piccolo schermo. Kaiju No. 8 è stata probabilmente la new entry più importante tra le serie anime l’anno scorso, ottenendo un successo strepitoso. A differenza di qualsiasi altra serie, fin dal suo debutto, Kaiju No. 8 è stato trasmesso in streaming contemporaneamente in tutto il mondo.

L’uscita della seconda stagione di Kaiju No. 8 era prevista inizialmente per il mese di luglio e un nuovo aggiornamento ha confermato che tornerà il 19 luglio. Inoltre i nuovi episodi saranno disponibili in streaming in tutto il mondo su X, proprio come è successo con la prima stagione. Un nuovo incredibile poster, visibile di seguito, celebra questo aggiornamento tanto atteso:

Dunque la seconda stagione di Kaiju No. 8 debutterà in Giappone il 19 luglio e sarà disponibile in streaming in tutto il mondo sia su X che su Crunchyroll. Per quanto riguarda il nuovo episodio extra, intitolato “Il giorno libero di Hoshina“, sarà trasmesso in Giappone il 5 luglio, prima della première della nuova stagione e al momento non è ancora noto se questo episodio speciale sarà disponibile in streaming su Crunchyroll.

Ricordiamo che la prima stagione di Kaiju No. 8 si è conclusa con un momento di importante suspense per Kafka Hibino. Con il suo potere segreto ormai noto al resto delle forze di difesa, si unisce ufficialmente all’unità in prova. L’organizzazione vuole che il protagonista faccia ricorso alla sua trasformazione per aiutarli contro le minacce Kaiju, in modo da monitorarlo attentamente per assicurarsi che non diventi una minaccia da abbattere.

Uno dei personaggi coinvolti in questa operazione è l’attesissimo Gen Narumi, che ha debuttato alla fine della prima stagione. Narumi è il combattente più forte della Forze di Difesa del Giappone ed è colui che monitorerà attentamente Kafka. Quindi, non solo dovrà affrontare mostri molto forti, ma dovrà anche assicurarsi che Kafka non perda il controllo. Se la seconda stagione sarà fedele agli eventi del manga, i fan assisteranno a una serie di episodi ricchi d’azione e di colpi di scena.