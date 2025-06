Kaiju No. 8: il primo trailer della seconda stagione

La seconda stagione della serie televisiva di Kaiju No. 8 è sempre più vicina al suo debutto estivo e finalmente i fan possono dare un sguardo al primo trailer che mostra Kafka Hibino, Reno Ichikawa e al resto della Forza di difesa anti-Kaiju in azione. La prima stagione di Kaiju No. 8 ha debuttato a giugno 2024 e dopo solo poco più di un anno arriverà la seconda stagione della serie anime basata sul manga di Naoya Matsumoto.

Kaiju No. 8 è ambientato in un mondo in cui il Giappone è costantemente minacciato dagli attacchi dei giganteschi Kaiju. Per arginare questo problema nasce la Forza di difesa anti-Kaiju. Kafka Hibino ha sempre desiderato di arruolarsi nelle Forze di Difesa, ma avendo superato i 30 anni il suo sogno è apparentemente svanito. Tuttavia riceve un’ultima possibilità per entrare a farne parte, ma un giorno, misteriosamente, si impossessa dei poteri di uno dei kaiju più pericolosi al mondo. La prima stagione di Kaiju No. 8 ha entusiasmato moltissimo, e il nuovo trailer non fa che alimentare l’attesa dell’interno fandom.

Il nuovo trailer della seconda stagione di Kaiju No. 8 anticipa un’azione ancora più travolgente di prima. L’intera squadra delle Forze di Difesa, inclusi Kafka, Reno, Mina, Soshira e Kikoru, è pronta a combattere contro il misterioso kaiju numerato. Negli episodi finali della prima stagione Kafka ha mostrato ai suoi compagni di squadrai poteri da kaiju, il che significa che la Terza Forza di Difesa dovrà anche proteggerlo dai superiori che vogliono eliminarlo.

La seconda stagione presenterà uno dei personaggi più forti della serie, ossia Gen Narumi. Si tratta del capitano della Prima Forza di Difesa ed è conosciuto come “il più forte combattente anti-kaiju del Giappone“, essendo persino più forte di Mina e Soshiro. I lettori del manga sanno esattamente cosa aspettarsi da Gen, mentre chi segue solo la serie televisiva dovrà attendersi tante sorprese.

La seconda stagione di Kaiju No. 8 debutterà su Crunchyroll il 19 luglio. Proprio come la stagione d’esordio, anche questa avrà un totale di 12 episodi. Sarà nuovamente prodotta dallo studio Production I.G. sotto la direzione di Shigeyuki Miya. Yuichiro Kido si occupa della sceneggiatura e della composizione della serie, mentre le musiche sono composte da Yuta Bando.