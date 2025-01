Kagurabachi: l’anime potrebbe essere annunciato prima del previsto

Kagurabachi, il manga di successo di Weekly Shonen Jump scritto e disegnato da Takeru Hokazono deve ancora ricevere un adattamento anime. Il manga ha debuttato a settembre 2023 e finora conta quattro volumi e tutti i capitoli raccontano la storia di Chihiro Rokuhira, il protagonista che intraprende un viaggio per reclamare le lame incantate rubate a suo padre. Dopo la tragedia, è spinto dalla vendetta e dal peso dell’eredità di suo padre. I nemici di Chihiro conoscono solo le sei lame incantate, ma suo padre ne ha creata una settima per suo figlio.

AnimeJapan 2025 è un evento imminente che condividerà notizie entusiasmanti su diversi progetti anime. Il sito web ha anche lanciato un sondaggio per nominare 47 serie manga che secondo i fan dovrebbero ricevere una serie anime. Tuttavia, a differenza del 2024, Kagurabachi non è stato nominato quest’anno. È la stessa cosa che è successa con Sakamoto Days, che non è stato nominato nel 2024 e ha annunciato un adattamento anime nello stesso anno. Quindi è ragionevole aspettarsi un annuncio nel corso di quest’anno.

A parte le speculazioni che circondano AnimeJapan 2025, le voci di una serie anime di Kagurabachi circolano da luglio 2024. Secondo un rapporto, Shueisha ha applicato il marchio Kagurabachi in varie categorie, inclusa l’animazione. Questi marchi sono essenziali per garantire i diritti relativi ai progetti anime, portando i fan di Kagurabachi a considerare questa informazione come un segnale incoraggiante.

Inoltre, Toyo Keizai ha riferito che CygamesPictures, etichettata come “Cyberagent x Shochiku Production”, lavorerà all’adattamento anime. Tuttavia, il rumor deve ancora essere confermato da una fonte ufficiale. Cyberagent è lo studio di animazione che ha lavorato al famoso idol drama, Oshi no Ko.

Ad alimentare le speranze ci pensa l’account X ufficiale giapponese di Netflix, che ha condiviso un trailer intitolato “With Friends, Jump Anime, and Netflix” con brevi scorci degli anime già adattati come One Piece, Sakamoto Days, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen e Blue Box. La didascalia recita: “Un’enorme raccolta di titoli anime su Netflix! Puoi goderti gli anime classici e gli ultimi successi su Netflix!”. Inaspettatamente, il trailer mostra anche dei panel tratti dai manga di Kagurabachi e Akane-banashi, scatenando voci sull’acquisizione da parte di Netflix dei diritti anime di altri successi di Shonen Jump come Sakamoto Days.

