Jujutsu Kaisen frantuma un nuovo record: il perché Tutti Parlano della Terza Stagione

La seconda stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen ha segnato il mondo dell’animazione, con Studio MAPPA che ha esplorato sia il passato della serie con l’Arco dell’Inventario Nascosto, sia il suo devastante presente con l’Incidente di Shibuya. Come prevedibile, la casa di produzione non ha perso tempo nel confermare una terza stagione in lavorazione, il cui obiettivo sarà adattare il cruento Culling Game (Gioco della Selezione). Sebbene sia passato del tempo dalla seconda stagione, l’anime di Jujutsu Kaisen continua a raggiungere importanti traguardi, anche dopo il gran finale del manga, conclusosi ufficialmente nel 2024.

Sia per l’Arco dell’Inventario Nascosto che per quello dell’Incidente di Shibuya, Studio MAPPA ha creato due opening uniche, che accompagnano il viaggio tra passato e presente. Nel primo arco narrativo della seconda stagione, i fan hanno rivissuto la storia delle origini di Gojo e Geto, mentre gli ex amici si ritrovano in rotta di collisione a causa degli incubi vissuti. L’opening dell’Arco dell’Inventario Nascosto ha superato i cento milioni di visualizzazioni sul canale YouTube ufficiale della serie, a dimostrazione di quanto lo shonen soprannaturale abbia ancora molta benzina nel serbatoio.

Come accennato in precedenza, la terza stagione di Jujutsu Kaisen si tufferà a capofitto nel Culling Game, una sorta di torneo ideato da Kenjaku, che risiede nel corpo di Suguru Geto durante il finale dell’Arco dell’Incidente di Shibuya. Ora che innumerevoli maledizioni e portatori di energia maledetta sono stati scatenati sul mondo, Yuji si trova ad affrontare sia amici che nemici a causa del regno del terrore instaurato da Sukuna nella seconda stagione. Con la scomparsa di molti personaggi a Shibuya, il ritorno della terza stagione è uno degli eventi più attesi nel mondo degli anime, e a ragione. Sebbene non sia stata confermata alcuna finestra di uscita per la prossima stagione, i fan incrociano le dita sperando che avvenga il prima possibile.

Ora che il manga di Jujutsu Kaisen si è concluso, resta aperta la possibilità che l’anime possa ricevere un’ulteriore stagione dopo la terza, per adattare integralmente la storia di Gege Akutami. Considerate le battaglie che seguono l’incidente di Shibuya, i fan dell’Istituto delle Arti Occulte di Tokyo dovrebbero prepararsi a dire addio a diversi personaggi principali. Con Studio MAPPA impegnato su numerosi progetti, la tempistica per il debutto della terza stagione resta incerta: è comunque probabile che la serie non torni sulle scene nell’anno in corso.