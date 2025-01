Il creatore di JoJo’s Bizarre Adventure, Hirohiko Araki, ha sorpreso i fan con un’inusuale partnership nel mondo delle bevande alcoliche. La famosa birra giapponese Yebisu, prodotta da Sapporo, si è unita all’arte di Araki per una collaborazione che unisce tradizione e design innovativo. Questa mossa segna un nuovo capitolo nelle innumerevoli collaborazioni tra anime e marchi, che negli anni hanno spaziato da profumi ispirati a Mob Psycho 100 a lingerie firmata Mobile Suit: Gundam.

JoJo e Yebisu: una combinazione di stile e tradizione

La birra Yebisu, lanciata da Sapporo nel lontano 1876, è un simbolo di qualità e tradizione giapponese. Questa nuova collaborazione celebra il tema “Divertendoci possiamo cambiare il mondo” e include un design originale di Hirohiko Araki che verrà stampato su lattine ed edizioni speciali del prodotto.

L’illustrazione di Araki reinterpreta i classici poster di donne eleganti usati per pubblicizzare Yebisu dal periodo Meiji in chiave moderna, fondendo lo stile distintivo dell’autore con l’eredità del marchio. Le lattine saranno disponibili in edizione limitata a partire dal 12 febbraio 2025, creando grande attesa tra i fan del manga e gli appassionati di birra.

Il legame di Sapporo con il mondo degli anime

Non è la prima volta che Sapporo esplora collaborazioni con l’universo degli anime. Il marchio è apparso frequentemente in serie iconiche come Neon Genesis Evangelion, dove era la bevanda preferita di Misato Katsuragi. In passato, Sapporo ha collaborato con titoli come Golden Kamuy e Attack on Titan, dimostrando il suo impegno nel legare la cultura pop all’artigianato della birra.

JoJo’s Bizarre Adventure: il futuro del franchise

Mentre Hirohiko Araki lavora attivamente su The JOJOLands, il capitolo più recente della saga, i fan attendono con trepidazione anche novità sull’adattamento anime. Se lo studio David Production manterrà il suo ritmo abituale, il prossimo arco a essere animato sarà Steel Ball Run, seguito da JoJolion. Sebbene non ci siano date ufficiali per il ritorno dell’anime, circolano rumor sul debutto imminente di Steel Ball Run sul piccolo schermo.

Una collaborazione che celebra la cultura giapponese

Questa partnership tra Hirohiko Araki e Sapporo non è solo un omaggio alla cultura giapponese ma anche un’espressione dell’influenza globale di JoJo’s Bizarre Adventure. Per i fan, l’opportunità di collezionare le lattine di Yebisu con il design di Araki rappresenta un’occasione unica per celebrare il genio creativo dietro uno dei manga più amati di sempre.

Rimani aggiornato sulle novità del mondo di JoJo’s Bizarre Adventure e delle collaborazioni più eccentriche del panorama anime.

Fonte Comic book – Twitter