In the Clear Moonlit Dusk: annunciato ufficialmente l’anime in arrivo a gennaio 2026

In the Clear Moonlit Dusk, il celebre shojo manga di Mika Yamamori, sarà adattato in una serie anime la cui uscita è prevista per gennaio 2026. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai fan, che da tempo speravano in una trasposizione animata di questa storia elegante e coinvolgente.

Una storia delicata e intensa

La vicenda segue Yoi Takiguchi, una liceale alta, elegante e affascinante, che viene spesso definita “il principe” per i suoi modi e il suo aspetto. Nonostante questa reputazione, Yoi è in realtà una ragazza sensibile che cerca solo di vivere la sua adolescenza con semplicità. Il suo mondo cambia quando incontra Ichimura, un altro “principe” della scuola, bello, carismatico e dal carattere misterioso. Tra i due nasce un legame inaspettato che si sviluppa lentamente in qualcosa di più profondo, esplorando il tema dell’identità, delle apparenze e della scoperta di sé.

Una produzione promettente

L’adattamento anime sarà curato da East Fish Studio, una giovane realtà dell’animazione che ha già attirato l’attenzione per la qualità delle sue produzioni recenti. Il team creativo promette grande fedeltà al tratto originale dell’autrice, con un’attenzione particolare alle espressioni dei personaggi e all’atmosfera sognante che caratterizza l’opera.

Dal Giappone all’Italia

Il manga, serializzato su Dessert (Kodansha), ha conquistato critica e pubblico grazie a uno stile grafico raffinato e una narrazione che unisce introspezione e romanticismo. In Italia è edito da Star Comics, disponibile da settembre 2022.

Un debutto da segnare sul calendario

Con l’uscita prevista per l’inverno 2026, In the Clear Moonlit Dusk si prepara a diventare uno dei titoli di punta della stagione. I fan attendono con impazienza ulteriori dettagli sul cast vocale e sulle prime immagini ufficiali. Se l’adattamento manterrà la sensibilità e il fascino del manga, sarà sicuramente uno degli shojo più amati del prossimo anno.