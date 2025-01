Il ritorno di Char Aznable in Gundam Gquuuuuux: cosa sappiamo?

Il nuovo film compilation di Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX, intitolato The Beginning, ha rivelato dettagli sorprendenti sulla serie anime in arrivo, incluso il ritorno di uno dei personaggi più iconici dell’intero franchise: Char Aznable, noto anche come “The Red Comet”. La pellicola, proiettata nei cinema giapponesi, ha fornito ai fan anticipazioni importanti grazie anche ai libretti distribuiti durante l’evento, che hanno svelato retroscena, design e dettagli narrativi dell’attesissima serie.

Il ritorno di Char, una figura centrale del franchise fin dagli esordi, segna una svolta cruciale in questa timeline alternativa della Universal Century. In questa versione, il Principato di Zeon ha sconfitto la Federazione Terrestre, ribaltando le sorti del conflitto rispetto alla serie originale.

Un Char Aznable diverso ma riconoscibile

In questa nuova timeline, Char non solo è stato determinante nella vittoria di Zeon, ma ha anche sottratto un Gundam, trasformandolo in un’arma simbolica: il Red Gundam. Questo sviluppo rappresenta un netto distacco dagli eventi classici, dove Char era un pilota del famoso Red Zaku e, nonostante la sua rivalità con Amuro Ray, aveva motivazioni personali complesse legate alla vendetta contro la famiglia Zabi.

Nel contesto di GQuuuuuuX, Char rimane fedele alla sua iconografia: il casco argentato e lo schema cromatico rosso, ormai sinonimi del personaggio, tornano in grande stile. Tuttavia, la sua scomparsa dopo la vittoria di Zeon e la misteriosa apparizione del Red Gundam nelle mani del giovane Shuji Ito gettano le basi per un intrigo che promette di essere il cuore pulsante della serie.

Un mondo dopo la guerra

Il film The Beginning copre gli eventi principali della guerra tra la Federazione Terrestre e Zeon, culminando con la scomparsa di Char. La serie poi si sposta in avanti di alcuni anni, concentrandosi su nuovi protagonisti.

Tra questi troviamo Yuzuriha Amate, una studentessa delle superiori che si ritrova a pilotare un avanzato modello di Gundam, il GQuuuuuuX, e a partecipare a competizioni clandestine di mecha. Shuji Ito, il misterioso ragazzo con il Red Gundam, rappresenta un enigma legato alla scomparsa di Char e alla guerra precedente. Infine, Nyaan, una rifugiata di guerra, porta una prospettiva umana al conflitto, introducendo elementi di sopravvivenza e lotta.

Un nuovo capitolo per il franchise

Con un design innovativo e un’ambientazione che mescola passato e futuro, Mobile Suit Gundam GQuuuuuuXpromette di essere un’esperienza unica. La serie non solo esplora i misteri di Char e del Red Gundam, ma amplia il mondo di Gundam con nuovi personaggi e conflitti, pur mantenendo un legame con la mitologia classica.

Inoltre, la partnership tra Sunrise e Studio Khara, noto per il lavoro su Evangelion, offre garanzie di qualità sia per la narrazione che per l’animazione. Il coinvolgimento di Khara suggerisce anche che la serie potrebbe esplorare temi psicologici e filosofici più profondi, arricchendo ulteriormente la storia.

Domande aperte e aspettative

Il destino di Amuro Ray, storico rivale di Char, rimane un’incognita in questa nuova timeline. La sua assenza solleva interrogativi sul suo ruolo e sul modo in cui la sua mancanza influirà sull’equilibrio narrativo. Allo stesso modo, la relazione tra Shuji e Char, e come il giovane sia entrato in possesso del Red Gundam, rappresentano i misteri principali che i fan non vedono l’ora di esplorare.

Con il suo mix di nostalgia e innovazione, GQuuuuuuX si presenta come una serie che potrebbe ridefinire il franchise, attirando sia i fan di lunga data che una nuova generazione di spettatori. L’uscita del film The Beginning ha acceso un entusiasmo palpabile, e le aspettative per la serie sono alle stelle.

Fonte Comic book