I colori dell’anima: il film anime di Naoko Yamada in home video

Presentato in anteprima al Festival di Annecy e in concorso al Locarno International Film Festival 2024, il nuovo film anime I colori dell’anima arriva in home video.

Diretto da Naoko Yamada (La Forma della Voce, Liz e l’Uccellino Azzurro, K-On!), realizzato da Science SARU (DanDaDan!), il film ha le musiche di Kensuke Ushio (Devilman Crybaby). Dopo l’uscita al cinema, arriva in Limited Edition Blu-ray etichetta di Anime Factory e Plaion Pictures dedicata all’animazione giapponese.

Totsuko è una studentessa delle superiori con la capacità di vedere i “colori” degli altri. Kimi, una ragazza che frequenta la sua stessa scuola, emana il colore più bello di tutti. Totsuko forma una band con Kimi e Rui, un tranquillo ragazzo appassionato di musica che incontra in una libreria di libri usati nel quartiere commerciale della città. Mentre si esercitano in una vecchia chiesa sull’isola in cui abita Rui, la musica li unisce. Formeranno amicizie e creeranno legami indissolubili. Riusciranno a scoprire i loro veri “colori”?

I colori dell’anima: l’edizione home video

Un’edizione limitata ricchissima di contenuti, tanto digitali quanto fisici quella de I colori dell’anima (qui la nostra recensione del film). Si parte da: Teaser, Trailer, Character Dance, Cast Dance e Galleria fotografica. Ad impreziosirla 3 Cards da collezione e un booklet esclusivo di ben 20 pagine. Quest’ultimo è dedicato ai personaggi, gli storyboard, il character design, le note di produzione e le interviste inedite a cast e crew.

La vera chicca – dato il comparto musicale della pellicola – è il CD con la colonna sonora. L’altra caratteristica da non perdere sono i tantissimi contenuti extra presenti nel disco bonus esclusivo di quest’edizione Blu-ray.

Il comparto audio/video è valido per rendere al meglio i colori del titolo. Le serigrafie sui dischi e all’interno del cofanetto sono altrettanto funzionali, compresa la tasca a parte per contenere tutti gli extra fisici.

Caratteristiche e unboxing

CONTENUTI ESCLUSIVI:

CD colonna sonora

Book esclusivo di 20 pagine con schede personaggi, interviste e note di produzione

3 Cards da collezione

Blu-ray Bonus con:

– Intervista a Kensuke Ushio e Naoko Yamada a Scotland Loves Anime 2024

– Intervista a Naoko Yamada ad Annecy 2024

– Color Palette: Intervista alla regista Naoko Yamada; Intervista all’autore delle musiche Kensuke Ushio; Intervista al cast; Dietro le quinte col cast

– Formando una band con Kensuke Ushio

– Conversazione e disegno dal vivo con Naoko Yamada

– Frugando tra i dischi con Naoko Yamada

– Passeggiata fotografica con Naoko Yamada

– Spoglio della scena: sequenza in chiesa a lume di candela; l’esibizione finale; sequenza del flashback di Totsuko

SPECIFICHE TECNICHE

Numero Dischi: 3

Durata: Blu-ray: 101 minuti (Extra esclusi), Blu-ray Bonus: 155 minuti

Formato Video: 1.85:1 1920*1080p @23.98fps

Formato Audio: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Inglese 5.1 DTS-HD Master Audio, Tedesco 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio

Lingue: Italiano, Giapponese, Inglese, Tedesco

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco

Acquistate il cofanetto qui

Di seguito l’Unboxing della Limited Edition: