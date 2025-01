Gundam: Hathaway’s Flash – Finalmente novità sul sequel tanto atteso

Il mondo di Gundam si prepara a un anno ricco di sorprese, con l’arrivo della nuova serie animata diretta dal leggendario Hideaki Anno, creatore di Neon Genesis Evangelion. Tuttavia, oltre a questo ambizioso progetto, un’altra grande notizia ha acceso l’entusiasmo dei fan: Mobile Suit Gundam: Hathaway’s Flash ha ricevuto un aggiornamento importante sul suo atteso sequel, confermando che il progetto è ancora vivo e vegeto.

Hathaway’s Flash: un erede di Amuro e Char

Il primo film di Hathaway’s Flash, uscito nel 2021 e disponibile su Netflix, ha catturato l’attenzione dei fan grazie alla sua trama ricca di azione e al protagonista Hathaway Noa, considerato l’erede spirituale di Amuro Ray e Char Aznable. Ambientato nell’universo originale di Mobile Suit Gundam, il film esplora un’epoca di nuove tensioni tra la Federazione Terrestre e i resti del Principato di Zeon. Da allora, però, i fan hanno atteso pazientemente un aggiornamento sul secondo capitolo della trilogia.

Durante un evento per celebrare l’anniversario dello storico studio Shochiku Co., Bandai Namco Filmworks ha finalmente confermato che il sequel di Hathaway’s Flash è in lavorazione. Shochiku, che collabora da anni alla distribuzione dei film di Gundam in Giappone, ha annunciato che il secondo capitolo farà parte della loro lineup per il periodo 2025-2026, con una possibile uscita entro il prossimo anno o addirittura a fine 2025.

Questo aggiornamento segna un importante passo avanti per la trilogia, lasciando intendere che i lavori sono a buon punto. Anche se non ci sono dettagli specifici sulla trama o sul cast, il ritorno di Hathaway Noa promette di aggiungere ulteriore profondità all’universo originale di Gundam.

Il Ritorno dell’Universo originale

Ciò che rende Gundam unico è la capacità del franchise di alternare linee temporali e universi paralleli, senza mai dimenticare le sue origini. Negli ultimi anni, Bandai Namco ha spesso riportato in vita storie legate ad Amuro Ray e Char Aznable, dimostrando che l’universo originale è ancora una miniera d’oro di storie e innovazioni. Con l’arrivo di Gundam GQuuuuuux, diretto da Hideaki Anno, e con il sequel di Hathaway’s Flash, il futuro del franchise sembra più promettente che mai.

Siete pronti per il ritorno di Hathaway Noa? Continuate a seguire gli aggiornamenti su Gundam e il mondo dei mecha per non perdervi le ultime novità!

Fonte Comic Book