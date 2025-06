Golden Kamui: annunciato il primo spin-off della serie

Lo spinoft di Goden Kamuilo0Il famoso manga storico Golden Kamui sta per svelare a tutti i fan un lato inedito del principale antagonista, il Tenente Tsurumi, il prossimo autunno. E l’adattamento anime di un breve arco narrativo del manga precedentemente omesso, accompagnerà questo straordinario spin-off. I nuovi contenuti sono a dir poco straordinari, e con una nuova stagione che si spingerà più in là nell’arco finale del manga, questi dovrebbero rappresentare un’ottima aggiunta a un franchise che continua a dare risultati.

Come confermato dall’account X e dal sito web ufficiali di Golden Kamui, il romanzo spin-off finale della storia sarà disponibile per dal 17 ottobre 2025 e si intitolerà Golden Kamui: Tokushirō Tsurumi’s Aspiration (“L’Aspirazione di Tokushirō Tsurumi“). Il romanzo includerà un disco Blu-ray contenente l’adattamento anime di “The Lightning Thief“, “Viper Ogin” e il breve episodio “Shimäenaga” (“L’uccello delle nevi dalla coda lunga di Hokkaido“). La durata totale dei due episodi sarà di 30 minuti e rappresenta un’ottima parte del contenuto collaterale che accompagnerà l’avvincente romanzo, che farà luce sulla vita di Tsurumi in guerra e sui suoi giorni di lotta per il suo paese.

La serie racconta i giorni della guerra russo-giapponese tramite diversi personaggi e flashback, come il protagonista, Saichi Sugimoto, Hyakunosuke Ogata, Genjiro Tanigaki, Hajime Tsukishima e, naturalmente, Tokushirou Tsurumi. Tuttavia, la serie non ha mai dato spazio ad altri eventi potenzialmente interessanti come un flashback incentrato sulla guerra russo-giapponese o su come la Settima Divisione è stata massacrata in un’offensiva mortale durante la guerra. Questo romanzo approfondirà in che modo la guerra e gli ordini dall’alto di guidare un attacco pericoloso abbiano influenzato Tsurumi rendendolo come i fan lo conoscono.

Tsurumi è il miglior antagonista di Golden Kamui e questo nuovo flashback approfondirà ulteriormente aspetti sconosciuti di questo personaggio. Quello che si conosce con certezza di questo personaggio è il suo rancore contro il governo giapponese per la sua incapacità di ottenere una remunerazione dalla Russia per i veterani giapponesi della guerra russo-giapponese. Il suo obiettivo è di condurre un colpo di Stato per formare un Hokkaido totalmente indipendente.