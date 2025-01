Gli Oscar 2025 snobbano gli Anime: chi avrebbe meritato una Nomination?

Le nomination agli Oscar 2025 hanno lasciato un vuoto tra i fan degli anime, con molti titoli che meritavano di essere riconosciuti ma sono stati del tutto ignorati. Sebbene negli anni passati film come La Città Incantata e The Boy and the Heron di Studio Ghibli abbiano portato a casa l’ambita statuetta, quest’anno l’industria dell’animazione giapponese è stata largamente trascurata. Titoli come Look Back e Haikyu: The Dumpster Battle avrebbero potuto brillare nella categoria Miglior Film d’Animazione, ma non sono nemmeno stati presi in considerazione.

Una piccola vittoria: Amedama Nominato

Nonostante l’assenza di grandi film anime tra le nomination principali, c’è stata una piccola consolazione: Toei Animation ha ottenuto una candidatura nella categoria Miglior Cortometraggio Animato con Amedama. Questo breve film in CGI racconta la storia di un bambino che, grazie a una caramella soprannaturale, riesce a sentire i pensieri delle persone attorno a lui. Sebbene questa candidatura sia un passo avanti, i fan speravano di vedere gli anime competere in categorie più prestigiose, come Miglior Film d’Animazione.

Film Anime che meritavano la Nomination

1. Look Back

Diretto da Tatsuki Fujimoto, autore di Chainsaw Man, Look Back è un racconto commovente sull’amicizia e la creatività. Con un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes, il film ha conquistato critica e pubblico in tutto il mondo. La sua assenza dagli Oscar rappresenta una grande occasione mancata.

2. Haikyu: The Dumpster Battle

Il film basato sul celebre manga di pallavolo ha emozionato i fan con momenti intensi e una narrazione avvincente. Non solo è stato un successo al botteghino, ma ha anche dimostrato come uno sport anime possa diventare un’esperienza cinematografica epica. Gli Oscar avrebbero dovuto celebrarlo.

3. Blue Lock: Episode Nagi

Con il suo approccio innovativo al genere sportivo, Blue Lock: Episode Nagi ha elevato il calcio a un livello superiore, combinando partite mozzafiato e storie personali potenti. Una nomination avrebbe sottolineato l’importanza crescente degli anime sportivi a livello globale.

4. The Colors Within

Questo capolavoro di Science Saru esplora temi profondi come l’identità e la resilienza umana, offrendo un’esperienza visiva unica. La sua narrazione emozionante lo rendeva un degno candidato agli Oscar di quest’anno.

La relazione degli anime con gli Oscar

Nella storia degli Oscar, Studio Ghibli ha rappresentato il punto di riferimento per gli anime. Sebbene diversi film dello studio siano stati nominati, solo La Città Incantata e The Boy and the Heron hanno ottenuto la vittoria. Questo dimostra quanto sia difficile per gli anime ottenere il riconoscimento che meritano, nonostante la loro qualità artistica e narrativa.

Nonostante la delusione di quest’anno, l’espansione globale degli anime è inarrestabile. Titoli come Look Back e Haikyudimostrano la capacità del medium di raccontare storie universali e coinvolgenti. Gli Oscar 2025 potrebbero aver perso un’occasione importante, ma il futuro promette nuovi successi per gli anime sul grande schermo.

Fonte Comic Book