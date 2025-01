Gachiakuta: svelati nuovi dettagli sull’anime in vista del debutto

Il debutto dell’anime di Gachiakuta è sicuramente tra quelli più attesi dell’anno in assoluto. E ora i fan hanno avuto una nuova anticipazione su cosa aspettarsi con un nuovo aggiornamento che rivela il primo sguardo all’interpretazione animata del personaggio principale. Gachiakuta di Kei Urana ha davvero preso piede tra i lettori da quando ha debuttato con Weekly Shonen Magazine di Kodansha nel 2022. E ora sta per trovare un nuovo tipo di pubblico non appena arriverà sul piccolo schermo.

Il manga di Gachiakuta è da sempre tenuto in grande considerazione dai fan perché sembra seguire lo stesso spirito di serie come My Hero Academia o Soul Eater. Non a caso l’adattamento anime è sviluppato dallo stesso studio di produzione di My Hero Academia e Gachiakuta ha condiviso un nuovo promo che rivela la versione anime del suo protagonista, Rudo.

Gachiakuta farà il suo debutto sul piccolo schermo quest’anno, ma una finestra o una data di rilascio ufficiale non è ancora stata annunciata al momento. Fumihiko Suganama dirigerà l’anime di Gachiakuta per lo studio Bones. Hiroshi Seko si occuperà delle sceneggiature per la serie, Satoshi Ishino si occuperà del character design e sarà il direttore capo dell’animazione.

La serie in questione è uno dei tanti franchise anime annunciati nella scaletta del Anime Japan 2025 che si terrà a marzo. Ma deve ancora essere rivelato esattamente che tipo di aggiornamento i fan possono aspettarsi. Si dice che questa presentazione rivelerà anche i doppiatori, il che permetterà ai fan di vedere e sentire i personaggi di Gachiakuta in azione.

Per quanto riguarda il manga, Gachiakuta è scritto e disegnato da Kei Urana nel 2022 ed è serializzato sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha, con graffiti art attribuiti a Hideyoshi Anno. Gli eventi ruotano attorno al protagonista Rudo, un ragazzo orfano che vive con il suo genitore adottivo, Regto. Si guadagna da vivere utilizzando le sue straordinarie capacità fisiche ma un giorno il giovane viene falsamente accusato di un omicidio e condannato a qualcosa temuto da tutti: viene gettato nell’abisso.

