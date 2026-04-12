Forza Horizon: un percorso ispirato a Initial D nella nuova mappa

Negli ultimi giorni stanno circolando diversi dettagli sulla nuova mappa di Forza Horizon, e una cosa che molti hanno notato subito è un possibile richiamo a Initial D. Non è ancora una conferma ufficiale, però guardando alcune immagini il collegamento viene abbastanza spontaneo.

Nella zona nord-est della mappa, ad esempio, si vede una strada di montagna che ricorda parecchio il Monte Haruna, uno dei punti più iconici della serie. A rendere il tutto ancora più riconoscibile c’è anche la presenza di un piccolo lago nelle vicinanze, un dettaglio che rafforza ulteriormente il collegamento per chi conosce bene quelle ambientazioni.

Spostandosi invece verso sud-ovest, il discorso continua. Qui la conformazione delle strade sembra richiamare l’area di Hakone, famosa per i suoi percorsi pieni di curve e cambi di direzione. Alcuni tratti ricordano anche scenari visti in MF Ghost, altra serie legata al mondo delle corse su strada, con una struttura che sembra ispirarsi a percorsi reali del Giappone.

C’è poi anche uno specchio d’acqua che molti hanno collegato al Lago Ashi. Non sembra essere riprodotto in modo completo o percorribile come circuito, ma la somiglianza è abbastanza evidente da far pensare a una reinterpretazione pensata apposta per il gioco.

Come spesso accade in Forza Horizon, non si tratta di una copia precisa dei luoghi reali. Piuttosto, sembra un mix di elementi riconoscibili, adattati per funzionare all’interno di un open world. L’obiettivo non è la fedeltà assoluta, ma creare un ambiente che dia sensazioni familiari a chi conosce certe strade, senza rinunciare alla libertà tipica della serie.

Se questi dettagli verranno confermati, potrebbe essere un’aggiunta davvero interessante, soprattutto per chi è cresciuto con Initial D e ha sempre immaginato di guidare su quei percorsi. Anche solo ritrovarne l’atmosfera, in un contesto diverso, sarebbe già qualcosa di molto curioso da provare. Ed è proprio quel tipo di richiamo che rende l’esperienza ancora più coinvolgente per chi riconosce certi riferimenti al volo.