Elio: il film Disney Pixar in home video

In autunno nuove, imperdibili uscite home video grazie a Eagle Pictures: tra le novità targate Disney Pixar, Elio di Madeline Sharafian, Domee Shi e Adrian Molina. Il film è disponibile nei formati DVD e Blu-ray, e nell’edizione Steelbook Blu-ray tutta da collezionare.

Dai creatori di Coco, l’ultimo film Disney-Pixar racconta un’incredibile avventura spaziale con protagonista Elio, un ragazzo con una fervida immaginazione che, per un incredibile errore, viene identificato come ambasciatore della Terra e teletrasportato in un’organizzazione intergalattica.

Tra forme di vita aliene, missioni surreali e scoperte interiori, Elio dovrà imparare a conoscere se stesso per salvare il mondo… o almeno provarci! Un film ricco di emozioni, ironia e una straordinaria animazione visiva.

Da vedere se vi è piaciuto Elemental.

Elio, il film Disney Pixar

La storia spaziale di Elio Solís arriva sugli schermi terrestri di tutto il mondo, invitando le famiglie a entrare nel Comuniverso ogni qual volta cerchino un po’ di meraviglia. Il pubblico potrà viaggiare con Elio, un bambino con una fervida immaginazione e un’ossessione per gli alieni, che entra in contatto per la prima volta con degli extraterrestri e viene scambiato per il leader della Terra, e condividere la sua gioia nel vedere realizzarsi il sogno di una vita.

L’ultimo capitolo della tradizione di storytelling di Disney e Pixar raggiunge i regni interstellari e invita gli spettatori ad ampliare i propri orizzonti, imparando anche ad apprezzare i legami che hanno a casa, senza bisogno di viaggi interplanetari. Certified Fresh e Verified Hot su Rotten Tomatoes, questo film commovente è disponibile anche in streaming.

Elio, un fanatico dello spazio con una fervida immaginazione, si ritrova coinvolto in una disavventura cosmica in cui dovrà stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, superare una crisi di proporzioni intergalattiche e scoprire in qualche modo chi è veramente destinato a essere.

I doppiatori originali e i registi

Elio (nella versione originale con la voce di Yonas Kibreab) è un bambino di 11 anni il cui più grande desiderio è quello di essere rapito dagli alieni. Accanto a lui sua zia Olga (nella versione originale con la voce della recente vincitrice del premio Oscar Zoe Saldaña) e Glordon (nella versione originale con la voce di Remy Edgerly), il primo inaspettato amico di Elio che si dà il caso sia un alieno. In questa avventura, Elio viaggerà per milioni di chilometri attraverso l’universo, incontrando una serie di creature fuori dal mondo che potrebbero aiutarlo a capire qual è il suo posto nell’universo. Per secoli le persone hanno guardato all’universo in cerca di risposte: questa volta l’universo risponde!

Diretto da Madeline Sharafian (cortometraggio La Tana), Domee Shi (cortometraggio Bao, lungometraggio Red) e Adrian Molina (co-sceneggiatore/co-regista di Coco), e prodotto da Mary Alice Drumm (produttrice associata di Coco), il film vede anche, nella versione originale, le voci di Brad Garrett nel ruolo di Lord Grigon, Jameela Jamil nel ruolo dell’ambasciatrice Questa e Shirley Henderson nel ruolo di OOOOO.