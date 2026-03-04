Eiichirō Oda ha scritto cos’è il One Piece e lo ha nascosto sul fondo del mare

Sembra una scena uscita direttamente dal manga, e invece è tutto reale. Per celebrare le 600 milioni di copie in circolazione, il team di One Piece ha pubblicato un video speciale che ha lasciato i fan senza parole. Nel filmato si vede Eiichirō Oda mentre mette nero su bianco la risposta alla domanda che accompagna la serie da quasi trent’anni: che cos’è davvero il One Piece?

La scena è quasi solenne. Oda scrive su un foglio il segreto legato al tesoro e al destino di Monkey D. Luffy, poi la pagina viene piegata, chiusa in un piccolo forziere e sigillata all’interno di una sfera di vetro resistente alla pressione. Non finisce lì. Il contenitore viene portato al largo e lasciato scendere negli abissi fino a 651 metri di profondità, dove rimarrà custodito fino alla conclusione della storia.

Sì, avete letto bene. Il segreto esiste fisicamente, scritto su carta, nascosto sul fondo dell’oceano. Verrà recuperato e reso pubblico solo dopo la pubblicazione del capitolo finale del manga. È un gesto simbolico, ma potentissimo. Trasforma uno dei misteri più grandi della cultura pop in qualcosa di concreto, quasi tangibile.

Oda ha già dichiarato più volte che la storia è entrata nella sua fase finale, anche se non esiste ancora una data ufficiale per la conclusione. Nel frattempo, l’anime prodotto da Toei Animation continua il suo percorso senza che sia stata annunciata una chiusura definitiva.

Questo gesto non anticipa nulla sul contenuto del segreto, ma rende l’attesa ancora più intensa. Sapere che la risposta esiste già, scritta e sigillata da qualche parte negli abissi, dà alla fine un peso diverso. Non è più solo un’idea nella mente dell’autore, è qualcosa che aspetta di essere riportato alla luce. E quando quel momento arriverà, sarà probabilmente uno degli eventi più discussi nella storia dei manga.