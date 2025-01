Gohan è stato uno dei personaggi più emblematici nella storia di Dragon Ball, passando dall’essere un bambino promettente in Dragon Ball Z a uno dei combattenti più temuti in Dragon Ball Super. Nel film più recente, Dragon Ball Super: Super Hero, Gohan ha raggiunto il suo apice di potenza con la trasformazione Gohan Beast. Anche se i fan sono impazienti di rivedere questa forma nell’anime e nel manga, un’occasione per esplorarla è già arrivata: il suo debutto nei videogiochi. Grazie al DLC di Dragon Ball Sparking Zero, Gohan Beast torna protagonista e aggiunge un nuovo tassello al dibattito su chi sia il guerriero più forte dell’Universo 7.

Gohan Beast: una Potenza Inarrestabile

Il film Dragon Ball Super: Super Hero ha mostrato Gohan raggiungere nuove vette di forza, ricordando il momento in cui sbloccò il Super Saiyan 2 durante i Giochi di Cell. Con l’arrivo di Cell Max, Gohan ha dovuto attingere a tutto il suo potenziale, superando i suoi limiti in una scena emozionante che ha sancito il suo ritorno al centro dell’azione. Tuttavia, il dibattito su chi sia più forte tra Gohan Beast e l’Ultra Istinto di Goku rimane aperto, con il manga che ha solo accennato a un confronto diretto.

Broly, Il Guerriero Imbattibile?

In Dragon Ball Sparking Zero, Gohan Beast si confronta con Broly in una scena che ha acceso l’entusiasmo dei fan. Durante il dialogo, Gohan ammette che Broly potrebbe essere il guerriero più potente dell’Universo 7. Nonostante Broly sia stato sconfitto da Gogeta nel suo film, è difficile negare la sua forza titanica. La trasformazione recente di Freezer, capace di superare Goku e Vegeta, aggiunge un ulteriore livello di complessità al dibattito sui livelli di potenza.

L’Assenza di Gohan in Dragon Ball Daima

La nuova serie Dragon Ball Daima ha suscitato domande sull’assenza di Gohan. Mentre i protagonisti sono stati trasformati in bambini dal desiderio del Demone Gomah, il figlio di Goku non è ancora comparso. Con solo sei episodi rimasti nella prima stagione, resta da vedere se Gohan farà un’apparizione inaspettata. Ambientata prima degli eventi di Dragon Ball Super, è improbabile che Daima introduca Gohan Beast, ma la serie potrebbe riservare qualche sorpresa.

Fonte Comic Book – Twitter