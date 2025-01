Dragon Ball Daima, la nuova serie ambientata nel Demon Realm, ha finalmente risposto a una domanda che i fan si ponevano da anni: perché Vegeta non ha mai utilizzato il Super Saiyan 3? Con il nuovo anime, scopriamo che Vegeta non ha “saltato” questa trasformazione, ma ha semplicemente scelto di tenerla nascosta.

La serie, che si colloca tra la fine della saga di Majin Buu e l’inizio di Dragon Ball Super con l’arrivo di Beerus e Whis, ha mostrato che Vegeta aveva già raggiunto questa forma. Dopo aver visto Goku usarla, Vegeta si è allenato in segreto per sbloccarla da solo. Questo dettaglio emerge quando Bulma menziona gli intensi allenamenti del principe Saiyan, confermando che Vegeta ha sempre avuto accesso al Super Saiyan 3.

Perché vegeta non ha mai usato il super saiyan 3?

Sebbene Vegeta potesse trasformarsi, la sua decisione di non usare il Super Saiyan 3 è probabilmente legata all’inefficienza di questa forma. Come visto anche con Goku, il Super Saiyan 3 richiede un consumo enorme di energia, il che lo rende poco pratico in molte situazioni di combattimento. Vegeta, sempre pragmatico, potrebbe aver deciso che allenarsi verso forme più stabili e potenti fosse una scelta migliore.

Questa rivelazione non solo chiarisce un punto rimasto in sospeso per anni, ma rafforza l’idea che Vegeta sia sempre stato in grado di competere con Goku, scegliendo di migliorare attraverso metodi che riflettessero il suo stile unico. La serie mostra anche come Vegeta abbia raggiunto trasformazioni esclusive, come il Super Saiyan Blue Evolution, grazie alla sua dedizione e ai suoi metodi di allenamento personali.

Dragon Ball Daima: nuove rivelazioni sul passato di vegeta

L’introduzione del Super Saiyan 3 di Vegeta in Dragon Ball Daima aggiunge ulteriore profondità al personaggio, dimostrando che non tutto ciò che riguarda il suo potere è stato mostrato in passato. Akira Toriyama, con questa scelta narrativa, non solo riempie un vuoto nella storia, ma evidenzia il percorso di crescita di Vegeta come guerriero e stratega.

Con Dragon Ball Daima che continua a esplorare il Demon Realm e a svelare nuovi dettagli sull’universo di Dragon Ball, è lecito aspettarsi altre sorprese. Vegeta potrebbe avere ancora molti assi nella manica pronti a essere rivelati nei prossimi episodi.

Il viaggio di Vegeta non è solo una lotta per il potere, ma anche una dimostrazione di perseveranza e determinazione che continua a ispirare i fan di tutto il mondo.

Fonte Comic book