Dragon Ball Daima svela il Super Saiyan 3 adulto di Vegeta

Dragon Ball Daima ha trasmesso il penultimo episodio della serie anime e questo ha scatenato la piena potenza di Super Saiyan 3 di Vegeta in versione adulta. Daima sta lavorando alla lotta finale contro il Re Supremo dei Demoni, Gomah, e le cose avevano preso una piega diversa alla fine dell’episodio precedente quando Glorio aveva espresso un desiderio con le Sfere del Drago del Reame dei Demoni. L’episodio 19 ha poi rivelato che questo desiderio era in realtà quello di far tornare adulti Goku e il resto dei personaggi.

La rivelazione del Super Saiyan 3 di Vegeta è una delle più impattanti di Daima finora, poiché per la prima volta in assoluto Vegeta ha utilizzato questa forma che ora è canonica. Il Super Saiyan 3 di Vegeta Mini ha già segnato una casella che i fan speravano di vedere da molto tempo, ma Dragon Ball Daima ha rivelato il vero potere di questa forma non appena il principe dei Saiyan è tornato adulto.

L’episodio 19 di Daima porta la serie anime un passo più vicina al gran finale, e con esso ha rivelato che Glorio ha usato le Sfere del Drago del Reame dei Demoni per trasformare Goku e gli altri di nuovo in adulti. Tuttavia Gomah è ancora un passo avanti in quanto grazie al potere del suo Oculus Tertian era quasi come se non stesse subendo alcun danno. Quindi, il ritorno in adulti dei protagonisti avrebbe apparentemente risolto il problema.

Con il loro ritorno ai loro corpi originali, Vegeta si mette a combattere contro Gomah. È qui che, dopo essersi riadattato al suo corpo, Vegeta scatena rapidamente la sua forma di Super Saiyan 3. Questo fa molto per Gomah mentre Vegeta continua a colpire il Re Supremo dei Demoni, ma il Tertian Oculus permetteva a Gomah di riprendersi velocemente.

Il tempismo di tutte queste rivelazioni per Vegeta, tuttavia, sta cercando di compensare il fatto che verrà nuovamente lasciato indietro mentre Goku raggiunge un nuovo tipo di forma che non sarà in grado di raggiungere. Proprio come il Super Saiyan 3 è stato visto come una forma apparentemente esclusiva per Goku per molti anni prima che Vegeta lo usasse in Dragon Ball Daima, Vegeta che usa il suo potere qui è un modo per recuperare il tempo perso. Ma allo stesso tempo, sarà anche eclissato dal debutto di una nuovissima trasformazione in Super Saiyan 4 che Vegeta non userà mai veramente in futuro.

Dragon Ball Daima sta cercando di spiegare questo con la rivelazione di quanto sia diverso Vegeta rispetto a Goku mentre il combattimento continua, e quindi probabilmente non avrà problemi a perdersi questa nuova forma. Ma allo stesso tempo, questo è un po’ troppo poco e troppo tardi. Come minimo, i fan hanno finalmente potuto vedere questa versione di Vegeta in azione (anche solo un po’) dopo tutto questo tempo.

Fonte – Comicbook