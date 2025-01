Dragon Ball Daima risponde a una delle domande più frequenti su Vegeta

Dragon Ball Daima ha risposto a tante domande attraverso ogni nuovo episodio della nuova serie anime. E una di queste riguarda il motivo per cui Dragon Ball abbia saltato precise trasformazioni di Vegeta. In particolare stiamo parlando del suo Super Saiyan 3 e si scopre che prima di Daima semplicemente non l’aveva usata prima.

Daima ha rivelato tutti i tipi di nuove informazioni sul Reame dei Demoni, e si scopre che questo regno ha un ruolo molto più importante nell’universo più ampio di Dragon Ball di quanto ci si aspettasse. Ciò ha anche portato alcune grandi rivelazioni per Goku e Vegeta, poiché hanno dovuto compensare in qualche modo la loro attuale statura ridimensionata. Infatti Goku è tornato a usare il famoso bastone magico, mentre Vegeta ha dovuto tirare fuori alcune nuove soluzioni tra cui la rivelazione del suo Super Saiyan 3. Dunque Vegeta non ha mai saltato la trasformazione in questione come sospettavano i fan. Semplicemente non l’aveva mai usata prima.

Anche con tutto quello che i fan hanno visto in Dragon Ball Super, Vegeta ha usato le trasformazioni divine solo dopo aver usato le abilità del Super Saiyan 2. Sembrava sempre che per qualche motivo Vegeta avesse saltato il Super Saiyan 3 in favore dei poteri divini più forti. Ma come visto in Daima, Vegeta ha sempre avuto accesso al Super Saiyan 3. Ha solo deciso di tenerlo segreto per tutto il tempo.

Dragon Ball Daima è ambientato alcuni mesi dopo gli eventi dell’arco di Majin Bu e prima dell’arrivo di Beerus e Whis e dell’arco della Battaglia degli Dei. Ciò significa che nel tempo trascorso da quando ha visto Goku usare il Super Saiyan 3, Vegeta si è allenato segretamente da solo per sbloccare la forma. Bulma aveva notato e sottolineato che Vegeta ci stava lavorando in segreto, e quindi il Principe dei Saiyan ha avuto accesso a questa forma per tutto il tempo.

In base a questa rivelazione, Vegeta diventa ancora più intrigante che mai dato che ha semplicemente deciso di non usarla mai davvero probabilmente perché inefficiente come trasformazione. Ma questo dimostra quanto Vegeta sia sempre stato al livello di Goku dato che è sempre riuscito a tenere il passo con il potere di Goku a modo suo.

Fonte – Comicbook