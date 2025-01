L’ultimo episodio di Dragon Ball Daima ha svelato una sorpresa che era sotto gli occhi di tutti fin dall’inizio: i guerrieri Z hanno avuto in loro possesso una delle armi più potenti del Regno Demoniaco per tutto il tempo. L’artefatto, noto come il “Terzo Occhio Maligno” o “Tertian Oculus,” è un oggetto di enorme potere magico, strettamente legato alla storia e al potere dei precedenti Signori dei Demoni. Questo oggetto, che inizialmente sembrava essere un semplice dettaglio, ha ora assunto un ruolo cruciale nella trama.

Il mistero del terzo occhio

Secondo quanto spiegato dal narratore nell’episodio, il Terzo Occhio era un simbolo di potere per i Signori dei Demoni, in grado di trasformare il portatore e aumentare drasticamente il suo potere. Abura, il padre di Dabura, ne era l’ultimo portatore noto, fino a quando non fu tradito da suo figlio. In un flashback, è stato mostrato che il Terzo Occhio fu rubato da un servitore di Dabura, ma l’artefatto andò perso dopo un incontro inatteso con un personaggio apparentemente insignificante: Hybis.

Hybis e il suo errore fatale

Hybis, uno degli alleati del gruppo, aveva trovato il Terzo Occhio durante una delle sue avventure nel Regno Demoniaco, senza però rendersi conto della sua importanza. Lo aveva fissato alla sua cintura, considerandolo un semplice trofeo. Tuttavia, in una svolta comica, Hybis scambia la cintura con un cappello gigantesco, perdendo così l’artefatto proprio sotto il naso dei guerrieri Z. Gomah e Degetsu, che monitoravano i movimenti del gruppo, si accorgono subito dell’errore e pianificano di recuperare l’oggetto, ponendo le basi per un imminente confronto.

Il destino di Dragon Ball Daima

Con l’episodio 20 di Dragon Ball Daima che dovrebbe segnare il finale della serie, le sorti del Regno Demoniaco e il ruolo del Terzo Occhio rimangono aperti a molte possibilità. Nonostante la mancanza di una conferma ufficiale per una seconda stagione, i fan sperano che questo non sia l’ultimo capitolo della saga. Intanto, il ritorno del manga di Dragon Ball Super il prossimo mese, con un focus su Goten e Trunks, porta una ventata di ottimismo per il futuro del franchise.

Continua a seguire le novità di Dragon Ball Daima per scoprire cosa riserva il finale di questa serie.

Fonte Comic book