Dragon Ball Daima: il ritorno di Dabura nel prossimo episodio

L’episodio 15 di Dragon Ball Daima promette di sorprendere i fan con il ritorno di un volto noto di Dragon Ball Z: Dabura, il demone che ha aiutato Babidi a liberare Majin Buu. Dragon Ball Daima, ambientato tra gli eventi della sconfitta di Kid Buu e l’inizio di Dragon Ball Super, ha esplorato nuovi dettagli della lore del franchise, concentrandosi in particolare sul misterioso regno dei demoni. Il ritorno di Dabura, che si intravede nel trailer del prossimo episodio, potrebbe gettare nuova luce su eventi passati e sulle ambizioni del regno dei demoni.

Dabura nel regno dei demoni: flashback o ritorno?

Nel trailer del prossimo episodio, Dabura viene mostrato con un artefatto chiamato Evil Third Eye, un oggetto di immenso potere che Lord Gomah, il dittatore attuale del regno dei demoni, sta cercando di ottenere. La presenza di Dabura solleva domande sul contesto del suo ritorno. È stato riportato in vita? O si tratta di un flashback che racconta i giorni del dominio di Dabura nel regno dei demoni prima di cadere per mano di Majin Buu?

Considerando che Dragon Ball Daima si concentra su eventi che precedono Dragon Ball Super, è probabile che la comparsa di Dabura sia un approfondimento sulla storia del regno dei demoni. Il trailer suggerisce che il passato del personaggio, incluso il suo legame con l’Evil Third Eye, potrebbe giocare un ruolo cruciale nella battaglia in corso.

Il significato del Evil Third Eye

L’introduzione dell’Evil Third Eye aggiunge una nuova dimensione alla storia. Questo artefatto sembra essere un elemento chiave per il potere nel regno dei demoni e potrebbe spiegare perché Lord Gomah e Degetsu, il kaioshin del regno, siano così interessati a Goku e agli altri Z-Fighters. Nonostante il loro tentativo di indebolirli trasformandoli in bambini, i Saiyan continuano a dimostrare che anche in forma ridotta sono una minaccia per il dominio dei demoni.

Dabura oltre Dragon Ball Z

Per i fan di lunga data, il ritorno di Dabura non è una novità assoluta. Oltre alla sua apparizione in Dragon Ball Z, il personaggio ha avuto un ruolo significativo in storie collaterali come Dragon Ball Heroes, dove è stato rappresentato con un notevole aumento di potere e un design rivisitato. Tuttavia, Dragon Ball Daima potrebbe offrire un’interpretazione più radicata del personaggio, legata direttamente alla narrazione principale.

Con soli venti episodi previsti per la prima stagione di Dragon Ball Daima, il tempo stringe per concludere l’arco narrativo del regno dei demoni. Il ritorno di Dabura, insieme all’introduzione dell’Evil Third Eye, potrebbe essere un punto di svolta che collega Dragon Ball Daima agli eventi futuri di Dragon Ball Super. Resta da vedere come l’anime gestirà questi elementi, ma una cosa è certa: i prossimi episodi promettono di essere ricchi di azione e colpi di scena.

I fan possono aspettarsi risposte su Dabura e il suo ruolo nel regno dei demoni nel prossimo episodio, che sembra destinato a diventare uno dei momenti più memorabili della serie.

Fonte Comic Book