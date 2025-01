DC Speciale Halloween 2024 | Recensione

Tobia Brunello Autori: Keith Giffen, AA. VV. Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: Stati Uniti Prezzo: € 22,00 Cartonato a colori 17X26 – 168 pagine Data di pubblicazione: 17/10/2024

Lo scorso anno, in occasione delle festività di Ognissanti, Panini Comics ha raccolto due albi a tema nel volume DC Speciale Halloween 2024, che presentava al suo interno storie tratte da DC House of Horror del 2017 e da Cursed Comics Cavalcade del 2018.

Si tratta di due antologie di storie brevi a tema horror, ma la prima delle due, DC House of Horror, è una raccolta coordinata dal compianto Keith Giffen, che ha ideato il soggetto delle varie storie poi sviluppate da altri autori. Il tema di fondo è quello di offrire una reinterpretazione inquietante di alcuni dei più noti supereroi DC, mescolando elementi di horror e suspense con le caratteristiche iconiche dei personaggi, in una sorta di visione “distorta” dei classici personaggi DC.

L’albo è composto da diverse storie che esplorano scenari alternativi in cui i protagonisti si trovano a fronteggiare situazioni terrificanti. Ad esempio, una delle storie (testi di Edward Lee, disegni di Howard Porter) presenta Martha Kent che lotta per la sua vita contro una creatura aliena che si è schiantata sul suo campo, mentre un’altra narra di una giovane donna posseduta dallo spirito di un’Amazzone assassina (testi di Mary Sangiovanni, disegni di BIlquis Evely). Questa struttura permette ai lettori di vedere i loro eroi preferiti in ruoli inaspettati e spaventosi, il che è uno degli aspetti più affascinanti dell’opera.

In linea di massima queste storie brevi nascono da spunti davvero inquietanti (frutto della mente del compianto Giffen), ma non sempre riescono a svilupparsi in modo soddisfacente, con finali bruschi e una sensazione generale di mancanza di coesione.

Dal punto di vista artistico, questa prima metà del DC Speciale Halloween 2024 presenta illustrazioni di ottima qualità che contribuiscono all’atmosfera inquietante delle storie. Meritano una menzione i disegni di Kyle Baker nella storia dedicata ad Harley Quinn, particolarmente efficaci nel rendere davvero inquietante una storia altrimenti forse un po’ banale, ed altri autori all’opera oltre a quelli già citati sono Scott Koblish, Dale Eaglesham, Howard Chaykin, Tom Raney e Rags Morales. I disegni variano da uno stile più realistico a uno più stilizzato, ma in generale riescono a catturare l’essenza del terrore e della tensione presenti nelle trame.

Cursed Comics Cavalcade, l’antologia che completa il volume, è stata pubblicata da DC Comics nel 2018, presenta un mix di avventure dai toni più vari, spaziando dall’orrore più psicologico ad avventure spaventose fino anche ad un po’ di umorismo, portando i lettori in un viaggio attraverso varie sfaccettature del lato oscuro dell’universo DC.

Questa seconda parte del DC Speciale Halloween 2024 presenta dieci storie originali, ognuna con il proprio stile narrativo e artistico. Sebbene non tutte le storie riescano a colpire nel segno e alcune non si distinguono particolarmente per coesione e originalità, nel complesso la lettura risulta piacevole e leggera.

Forse ciò che stona di più è il fatto di far seguire queste storie di Cursed Comics Cavalcade, a tema Halloween ma fondamentalmente “innocue”, essendo fondamentalmente delle storie normali dei vari personaggi a tema halloween ma senza nessuna conseguenza, a quelle tratte da DC House of Horror molto più “disturbanti” a livello concettuale e senza lieto fine, dato che presentano versioni distorte dei personaggi originali.

In questa seconda parte del volume invece troviamo storie che talvolta strappano un sorriso, come quella di Zatanna di James Tynion IV e Mark Buckingham che chiude il volume, ma che comunque offrono sempre un finale ottimista e ricco di speranza.

Dal punto di vista grafico, anche qui si segnalano i contributi di ottimi autori come lo specialista del grottesco Kyle Hotz (su una storia di Swamp Thing scritta da Tim Seeley), Riccardo Federici su una storia di Batman di Gary Dauberman, Gabriel Hardman su una storia di Demon scritta da lui e dalla moglie Corinna Bechko e altri ancora.