Castlevania Nocturne potrebbe adattare il celebre Symphony of the Night

La serie animata Castlevania: Nocturne si è conclusa con la seconda stagione, lasciando i fan in attesa di un annuncio per una possibile terza stagione. Ambientata 300 anni dopo le avventure di Trevor Belmont e Sypha, Nocturne ha visto il ritorno di Alucard, il figlio immortale di Dracula, a fianco di Richter Belmont e degli altri protagonisti. Ora, i creatori Adam e Sam Deats hanno accennato che il futuro della serie potrebbe includere uno degli archi narrativi più amati dai fan dei videogiochi: Symphony of the Night.

Gli scenari per il futuro di Castlevania

In un’intervista a Collider, Adam Deats ha spiegato che l’universo di Castlevania offre molte possibilità per il futuro:

“L’universo di Castlevania è vasto. Ci sono molte direzioni che potremmo prendere. Ci piacerebbe fare una terza stagione, ma la decisione dipende da Netflix e dal pubblico.”

Il fratello Samuel Deats ha poi aggiunto che il team ha già gettato le basi per una possibile trasposizione di Symphony of the Night:

“Abbiamo sempre desiderato adattare Symphony of the Night. Abbiamo cercato di preparare il terreno in questa direzione. Il franchise di Castlevania ha ancora molte storie da raccontare, e penso che i fan sarebbero entusiasti di vederle realizzate.”

Cos’è Symphony of the Night?

Per chi non conoscesse il videogioco, Castlevania: Symphony of the Night è considerato uno dei capitoli migliori del franchise. Uscito per PlayStation nel 1997, il gioco mette il giocatore nei panni di Alucard, impegnato a fermare il malvagio sacerdote Shaft. Quest’ultimo ha preso il controllo di Richter Belmont e sta cercando di distruggere la stirpe dei Belmont mentre pianifica la resurrezione di Dracula.

La storia di Symphony of the Night include molti personaggi già presenti in Nocturne, il che rende naturale la possibilità che diventi il fulcro narrativo di una terza stagione.

Il futuro di Nocturne è ancora incerto

Nonostante il successo della seconda stagione, Netflix non ha ancora confermato il futuro della serie animata. Tuttavia, l’amore dei fan per il franchise e l’entusiasmo dei creatori suggeriscono che le avventure dei Belmont potrebbero continuare.

Se Symphony of the Night dovesse essere adattato, rappresenterebbe una pietra miliare non solo per Castlevania, ma anche per il genere delle serie animate ispirate ai videogiochi.

Resta aggiornato sulle ultime novità di Castlevania per scoprire se il celebre arco narrativo farà il suo debutto sul piccolo schermo.

Fonte Comic Book