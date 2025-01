Castlevania: Nocturne: Netflix pubblica un nuovo trailer ricco di novità

Castlevania: Nocturne di Netflix si sta preparando per un grande e atteso ritorno tra pochi giorni. Basata sull’omonimo franchise di videogiochi Konami, l’amata serie animata Castlevania segue la lotta tra il clan Belmont di cacciatori di mostri e le forze vampiriche che cercano di governare il mondo. La seconda stagione di Castlevania: Nocturne uscirà il 16 gennaio e l’ultimo trailer anticipa l’azione ad alto rischio che intratterrà tutti i fan appassionati.

La serie anime Castlevania di Netflix ha debuttato nel 2017 con recensioni entusiastiche da parte di fan e critici. La serie originale è andata in onda per quattro acclamate stagioni, prima di concludersi nel 2021. La serie sequel, Castlevania: Nocturne, ambientata 300 anni dopo Castlevania, ha debuttato nel 2023 con un successo importante e da allora i fan sono ansiosi di vedere Richter Belmont tornare sul piccolo schermo.

I fan erano estasiati nel vedere Alucard tornare in azione nel finale della prima stagione. I fan di lunga data riconosceranno Alucard come il figlio di Dracula della serie originale, mentre i fan ancora più storici lo conoscono come il personaggio secondario trasformato in giocatore apparso per la prima volta in Castlevania III: Dracula’s Curse del 1989. Alucard è tornato in Nocturne con un nuovo look fedele al videogioco.

Il trailer più recente offre ai fan un nuovo sguardo ad Alucard nella seconda stagione di Nocturne, ed è tornato a combattere al fianco di Belmont dopo 300 anni. Alucard alla guida di una brigata di moschettieri militari francesi è sicuramente una sorpresa interessante, e per questo tutti i fan sono impazienti di vederlo in scena. La squadra avrà anche un nuovo nemico vampirico da affrontare, Tera, la madre di Maria. Tera si è sacrificata alla fine della prima stagione, lasciandosi trasformare in un vampiro, mentre Richter, Maria e Annette sono fuggiti dal Messia Vampiro.

Nella seconda stagione, Richter Belmont, Maria, Annette e Alucard affronteranno il Messia Vampiro, che ha raggiunto il suo scopo nella prima stagione, ossia oscurare il sole. Questo ha causato una notte infinita in modo che i vampiri potessero governare il mondo.

Il cast principale della prima stagione torna per la seconda. Edward Bluemel, Pixie Davies e Thuso Mbedu tornano a interpretare rispettivamente Richter, Maria e Annette, mentre Iain Glen riprende il suo ruolo di Juste Belmont. La seconda stagione di Castlevania: Nocturne uscirà su Netflix il 16 gennaio e sarà composta da otto episodi che usciranno tutti su Netflix nella data di uscita.

Fonte – Comicbook