Boruto: Two Blue Vortex segna l’inizio della redenzione di Kawaki?

L’arco narrativo di Boruto: Two Blue Vortex è tra i più intricati della serie e il capitolo più recente anticipa un importante colpo di scena emozionante.

La seconda parte del manga disegnato da Mikio Ikemoto inizia con un salto temporale, molto simile a Naruto, di tre anni. Durante questo periodo di tempo il figlio del Settimo è stato costretto a vivere lontano da Konoha, in quanto considerato il responsabile dell’apparente morte di Naruto e Hinata.

La causa di tutto questo, però, è Kawaki che è ricorso a un jutsu che altera la memoria e quindi il modo in cui il villaggio percepisce lui e Boruto. Dopo aver trascorso anni in clandestinità, il giovani Uzumaki torna a Konoha e si ritrova subito davanti a nuove e potenti minacce tra cui il Decacoda e Code.

Negli ultimi capitoli del manga, Boruto stava però affrontando la minaccia più grande di tutte, ossia Jura.

E proprio quando Al’lbero Divino evoluto e senziente stava per sferrargli il colpo di grazia, Kawaki interviene inaspettatamente e trafigge Jura in un occhio. Kawaki decide di attivare il suo Karma, ma non prima di aver avvertito Boruto di tenere Momoshiki sotto controllo e di non lasciarsi sopraffare dalla risonanza del Karma.

Il capitolo si conclude con Kawaki in modalità Karma pronto ad affrontare Jura.

Nel primo capitolo ed episodio di Boruto: Naruto Next Generations, i fan hanno visto un flash forward dove Boruto e Kawaki, adulti, si scontravano in una Konoha devastata.

Questo ha portato il fandom a chiedersi come fossero arrivati a quel punto e cosa rendesse Kawaki così potente. L’ultimo capitolo di Two Blue Vortex risponde in parte alle domande, dato che Kawaki mostrerà il suo vero potere nello scontro più importante della serie.

Un altro dettaglio importate è sentire Kawaki chiamare di nuovo Boruto “fratello”. Questo è un dettaglio significativo in quanto Kawaki ora collabora con Boruto indossando persino il coprifronte di Konoha in vita. Si potrebbe pensare a una redenzione di Kawaki, tuttavia il flash forward ha già rivelato cosa accadrà tra i due ninja e quale sarà il destino di Konoha.