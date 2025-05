Boruto: Ikemoto parla degli effetti dell’assenza di Naruto su un personaggio

Boruto ha celebrato i suoi nove anni di serializzazione con un’intervista speciale di Mikio Ikemoto. Il mangaka che si occupa dei disegni della serie sequel di Naruto, ha risposto a nove domande preselezionate e ha condiviso una nuova e interessante prospettiva su un personaggio in particolare. Si tratta della sorella di Boruto, Himawari, la quale si era isolata nella casa di famiglia dopo che Naruto e Hinata erano stati confinati da Kawaki. La sue speranza era che un giorno i suoi genitori sarebbero tornati. La giovane Uzumaki Avrebbe potuto vivere con i suoi parenti come Hanabi e Hiashi Hyuga, il capo del clan Hyuga, ma ha deciso di rimanere a casa sua. Lo fa per preservare la casa della sua famiglia e se ne prende cura, così che un giorno i suoi genitori possano tornare a essere come prima.

Sebbene queste informazioni siano interessanti, il personaggio di Himawari trarrebbe maggiore considerazione tra i fan se ci fosse un flashback della sua vita durante il salto temporale di tre anni. Se introdotto alla storia, la sorella di Boruto sarebbe senza dubbio un personaggio meglio sviluppato, caratterizzandola come qualcuno il cui amore per la sua famiglia supera il potere dell’Onnipotenza che riscrive la realtà. Nella sua lotta contro Jura, dove si è assunta la responsabilità di affrontarlo e facilitare la fuga del Team 10, è stato il suo amore per suo padre a darle coraggio.

Himawari ha sorprendentemente ottenuto molto più spazio di quanto i fan si sarebbero aspettato. Dopo essere diventata la nuova Forza Portante di Kurama è diventata un personaggio importante nella narrazione. Dunque Himawari crescerà come personaggio anche perché Jura è interessato a lei e al suo nuovo potere che cresce costantemente. Qualunque cosa Mikio Ikemoto abbia in mente per la giovane Uzumaki, i fan dovrebbero tenerla d’occhio poiché il suo arco narrativo potrebbe essere uno dei punti salienti di Boruto: Two Blue Vortex.