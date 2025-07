Black Clover: Tabata parla ai fan della seconda stagione dell’anime

Black Clover tornerà finalmente sul piccolo schermo con una nuova stagione della serie televisiva, attualmente in lavorazione. E Yuki Tabata ha anticipato ai suoi fan quello che dovranno aspettarsi in futuro. Recentemente i lettori hanno scoperto che Asta farà il suo atteso ritorno sul piccolo schermo con la seconda stagione e questo significa che, dopo quattro anni dalla conclusione della prima, ci saranno finalmente i nuovi episodi che adatteranno gli ultimi due archi narrativi del manga di Black Clover.

La seconda stagione è in lavorazione con Studio Pierrot, e il mangaka Yuki Tabata ha condiviso un messaggio con i fan in merito alla nuova stagione. Per celebrare sia il decimo anniversario del suo manga, pubblicato per la prima volta sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, sia la nuova stagione in lavorazione, Tabata ha ringraziato i fan per tutto il loro incredibile e longevo supporto.

Tabata dichiara nel messaggio condiviso all’inizio di questo mese di essere felice di supportare la produzione della nuova stagione anime dopo l’uscita del film. “Grazie a tutti voi, quest’anno Black Clover festeggia il suo decimo anniversario! Ho intenzione di mantenere alto questo entusiasmo e voglio che i fan giapponesi e di tutto il mondo si godano il ritorno dell’anime che sarà prodotto dallo staff di produzione più incredibile che esista!“.

Al momento non ci sono informazioni su una data o una finestra di uscita della seconda stagione dell’anime, ma non ci sono dubbi sul fatto che sarà adattato ancora una volta da Pierrot. Si è anche detto che i partner televisivi dell’anime sperano che il franchise raggiunga lo stesso livello di popolarità in tutto il mondo come accaduto per Naruto.

L’anime televisivo di Black Clover si è concluso nel 2021 con poco più di 170 episodi all’attivo e un finale a sorpresa. Nel momento della conclusione, la serie televisiva si trovava a pochi capitoli di distanza dal manga, dunque la seconda stagione potrebbe adattare sia l’arco narrativo di “Incursione nel Regno di Spade” che quello del Re Stregone.

Sebbene non sia ancora stato rivelato quando i nuovi episodi della seconda stagione di Black Clover saranno trasmessi, è possibile confermare che saranno disponibili in streaming su Crunchyroll.