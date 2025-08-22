Berserk torna con un nuovo capitolo: svelata la data di uscita

Berserk ha riscosso un incredibile successo globale nel corso degli anni da quando ha debuttato in Giappone nella collana Young Animal nel 1989. Oggi il manga è ancora in corso, ma è rimasto tragicamente orfano del suo mangaka, il tanto amato Kentaro Miura. Chi porta avanti la pesante eredità di Berserk è il grande amico del mangaka, Kōji Mori, supportato dallo Studio Gaga.

Il capitolo più recente pubblicato in Giappone all’inizio di quest’estate è stato il 382 e tutti i lettori saranno entusiasti di scoprire che manca poco al ritorno dello Spadaccino Nero. Infatti il capitolo 383 arriverà sulle pagine di Young Animal il 12 settembre, quindi tutti gli appassionati di Berserk dovranno aspettare qualche settimana prima di poter assistere al ritorno di Guts. Dopo la tragica scomparsa di Kentaro Miura, lo scrittore Kouji Mori e gli artisti dello Studio Gaga stanno cercando in tutti i modi di terminare la serie per onorare il loro collega/amico.

Non si tratta certamente di una passeggiata, considerando che Miura e il team di studio Gaga stanno seguendo le indicazioni di Miura e, per lavorare al meglio, Berserk non segue una pubblicazione settimanale.

Al momento gli eventi del manga vedono Guts affrontare una lotta con i propri demoni, scatenata dal rapimento di Casca per mano di Griffith. I lettori non stanno assistendo alle solite battaglie sanguinose che hanno reso famoso lo Spadaccino Nero, dato che è pressoché irriconoscibile in quanto non è in grado di combattere. Tuttavia, l’unico che può riuscire a superare questa crisi e tornare a liberare tutta la sua furia è proprio Guts, er questo dopo essere uscito dalla sua cella durante l’assalto all’Impero Kushan, la nazione orientale ha deciso di esiliarlo in una grotta vicino alla capitale.

Questo isolamento consentirà al protagonista della serie seinen di superare i suoi problemi emotivi per poi tornare a dare la caccia a Griffith. Per quanto riguarda i capitoli che mancano prima della conclusione di Berserk, Kouji Mori in precedenti interviste aveva anticipato la concreta possibilità che non si sarebbe concluso tanto presto.