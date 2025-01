Beastars: Paru Itagaki pubblica il suo nuovo thriller più bizzarro di sempre

Nell’attesa che circonda la seconda parte dell’ultima stagione di Beastars e l’imminente adattamento anime di SANDA, Paru Itagaki ha sorpreso i fan con una serie completamente nuova, e potrebbe essere la sua più bizzarra finora. Annunciato per la prima volta da Itagaki il 21 novembre 2024, Taika’s Reason ha finalmente fatto il suo debutto su Weekly Shonen Champion.

Si tratta di uno strano thriller poliziesco e il primo capitolo di Taika’s Reason è stato pubblicato su Weekly Shonen Champion il 16 gennaio 2025. A differenza di Beastars, i cui protagonisti sono degli antropomorfi, Taika’s Reason è ambientato in un mondo in cui gli umani e i loro animali domestici umanizzati, noti come dogmen e catmen, vivono in simbiosi. Questa umanizzazione è stata introdotta per aiutare a combattere il calo delle nascite, sebbene il crescente numero di crimini commessi da dogmen e catmen spinga molti a protestare contro questa politica. La serie segue una di queste famiglie contrarie a questa umanizzazione, la figlia Ao, una studentessa liceale irascibile, e il loro cane Taika.

Ao e la sua famiglia conducono per lo più una vita senza eventi e, come tale, la prima metà del primo capitolo si presenta come un’affascinante fetta di vita. Tuttavia, le cose prendono una brutta piega quando Ao torna a casa un giorno e scopre che Taika ha aggredito e ucciso suo padre mentre sua madre era via. Non volendo che Taika venga soppresso, Ao nasconde il corpo e tiene segreto l’omicidio del padre. Il tempo passa e alla fine sua madre acconsente a umanizzare Taika, trasformandolo in un dogman. Tuttavia, Ao crede che il loro segreto sia al sicuro, almeno finché Taika non suggerisce di costituirsi.

Nonostante la sua premessa non convenzionale, Taika’s Reason è una lettura piuttosto avvincente con un forte prologo che lascia i lettori con il fiato sospeso. Come per le altre serie di Itagaki, Taika’s Reason presenta anche uno stile di disegno e tavole affascinanti. E sebbene i fan non abbiano visto Itagaki disegnare troppo esseri umani, Ao è una protagonista piuttosto eccezionale sia in termini di personalità che di character design. Inoltre sembra che il vero punto di forza della serie è la rapidità con cui la storia può cambiare tono all’interno di un singolo capitolo.

Fonte – Comicbook