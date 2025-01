Attack on Titan: Requiem ha riscritto il finale controverso dell’anime

Un finale alternativo realizzato dai fan cambia il destino della Legione Esplorativa.

Un progetto alternativo per Attack on Titan

Attack on Titan ha concluso la sua storia con un finale epico, ma non privo di controversie. Molti fan sono rimasti insoddisfatti delle decisioni narrative prese da Hajime Isayama, portando un gruppo di creatori appassionati a lavorare su un progetto alternativo. Nasce così Attack on Titan: Requiem, un episodio creato dal fan studio Studio Eclypse che offre un nuovo punto di vista sul capitolo finale dell’anime. Il progetto, lungo quindici minuti, è ora disponibile online e presenta un livello di qualità tale da sembrare una produzione ufficiale.

Cosa cambia con Attack on Titan: Requiem

Senza rivelare troppo, il progetto propone una deviazione significativa rispetto al finale originale. Nel capitolo conclusivo di Attack on Titan, Eren Jaeger, divenuto il portatore del Titano Fondatore, scatena il “Rumbling”, un’armata di Colossal Titan che devasta il mondo per preservare l’isola di Paradis. Mikasa, Armin, Levi e gli altri membri sopravvissuti della Legione Esplorativa devono affrontare l’ex compagno, in una battaglia tanto tragica quanto memorabile.

In Requiem, alcune delle decisioni finali di Eren vengono reinterpretate, offrendo una narrazione più sfumata e, per alcuni, più soddisfacente. Il progetto non solo esplora temi già presenti nell’anime, ma li approfondisce attraverso nuove dinamiche narrative, mantenendo intatti il tono e l’essenza dell’opera originale.

Dove guardare Attack on Titan: Requiem

Attack on Titan: Requiem è stato reso disponibile su YouTube dal fan studio Studio Eclypse e può essere visionato gratuitamente. La qualità dell’animazione è sorprendente, rendendo difficile credere che sia un’opera non ufficiale. Gli appassionati che vogliono scoprire questo nuovo approccio al finale dell’anime possono guardarlo sul canale ufficiale del progetto.

Attack on Titan continua con un film compilation

Per i fan del finale originale, il film Attack on Titan: The Last Attack è una compilation che riunisce gli ultimi episodi della serie in un’unica pellicola. Con una durata di oltre due ore e mezza, il film sarà distribuito in Nord America il prossimo 10 febbraio. Sebbene il creatore Hajime Isayama non abbia confermato un possibile sequel per la serie, ha recentemente pubblicato una breve storia dedicata al passato del Capitano Levi, suggerendo che il mondo dei Giganti potrebbe tornare sotto forma di racconti brevi.

Attack on Titan: Requiem rappresenta un esempio perfetto di come la passione dei fan possa espandere e trasformare una saga già iconica.

Fonte Comic Book