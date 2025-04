Arrivano le nuove storie Marvel Panini: ecco cosa trovi dal 1° maggio 2025

Tra le uscite Marvel targate Panini del 1° maggio 2025 troviamo una speciale variant cover di Amazing Spider-Man 65 firmata da Simone Bianchi, oltre che il secondo volume che raccoglie la serie di Iron Man di Gerry Duggan, con il matrimonio tra Tony Stark ed Emma Frost.

Inoltre tornano in edizione singola due degli ultimi Disney-Marvel What If…?, ovvero Topolino e I Suoi Amici Diventano i Fantastici Quattro e Minni Diventa Capitan Marvel.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 1° maggio 2025.

Le uscite Marvel Panini del 1° maggio 2025

Amazing Spider-Man 65

Cover Variant di Simone Bianchi

Spider-Man 865

8,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #61/62

Le otto morti di Spider-Man comincia qui!

Il Dottor Destino è ora lo Stregone Supremo, ma non intende salvare il mondo come il Dottor Strange!

Per affrontare la minaccia dei Figli di Cyttorak, dona a Spider-Man una nuova armatura… e otto vite!

Ma batterli potrebbe non essere sufficiente!

Iron Man 2

Il Matrimonio di Tony ed Emma

21,00 €

Contiene: Invincible Iron Man (2023) #7/12

Tony Stark ha disperatamente bisogno di una vittoria! E ovviamente la prima cosa a cui pensa è una nuova armatura.

Ma il nuovo Iron Man ha come primo obiettivo… attaccare la Stark Industries?!

Con un nuovo Gala Infernale all’orizzonte, il Vendicatore d’oro e gli X-Men trovano un nemico comune in Feilong.

E se Tony sta per diventare il nuovo Re Nero del Club Infernale, avrà bisogno di una regina al suo fianco…



Disney-Marvel What If…? Minni Diventa Capitan Marvel

5,00 €

Contiene: Marvel & Disney: What if…? Minnie Became Captain Marvel (2025) #1

Dopo aver visto Paperino nei panni di un graffiante Wolverine e di un “martellante” Thor, è tempo di consegnare i super poteri a un personaggio femminile: tocca a Minni vestire i panni dell’eroina Capitan Marvel e della sua identità segreta, altrettanto coraggiosa e intraprendente. Pronti a tuffarvi nell’adattamento firmato dal noto autore di racconti per ragazzi Steve Behling e da Luca Barbieri, che ha sviluppato la sceneggiatura per i dinamici disegni di Giada Perissinotto? La storia già uscita su Topolino, ora in formato originale di comic book americano!

Disney-Marvel What If…? Topolino e I Suoi Amici Diventano i Fantastici Quattro

5,00 €

Contiene: Marvel & Disney: What If…? Mickey & Friends Became the Fantastic Four (2025) #1

La quarta storia della serie di avventure a fumetti What If…? prodotta da Marvel in collaborazione con Disney vede Topolino nei panni di Mr.

Fantastic e Minni in quelli della Donna Invisibile, il fiammeggiante Pippo come Torcia Umana e Paperino nell’irascibile Cosa. Quattro eroi alle prese con i loro super poteri, in una storia corale e ricca di azione firmata da Steeve Behling, Riccardo Secchi e Lorenzo Pastrovicchio alle matite! La storia già uscita su Topolino, ora in formato originale di comic book americano!

Spider-Man Magazine 72

5,90 €

Contiene: una sorpresa di Spider-Man!