Arriva un film anime sulla seconda guerra mondiale: trailer e data di uscita

In occasione dell’80° anniversario della Seconda Guerra Mondiale, il manga Peleliu: Guernica of Paradise di Kazuyoshi Takeda, celebre per il suo crudo ritratto dei conflitti bellici, sta per diventare un film anime. Quest’opera si colloca accanto a pietre miliari come Onward Towards Our Noble Deaths di Shigeru Mizuki e Message to Adolf di Osamu Tezuka, come uno dei migliori manga a trattare le atrocità della guerra.

Dopo l’annuncio del progetto nel 2021, è stato finalmente rilasciato il primo trailer del film, che include dettagli significativi e la data di uscita in Giappone: il 5 dicembre 2025.

Una produzione di alto profilo

Prodotto da Toei Animation (One Piece), il film è diretto da Goro Kuji (Chained Soldier) al suo debutto come regista, con la sceneggiatura scritta dallo stesso Kazuyoshi Takeda insieme a Junji Nishimura (Ranma 1/2). Il teaser trailer non mostra scene d’azione esplicite ma trasmette l’atmosfera cupa del conflitto: grida di guerra, urla di terrore e colpi di arma da fuoco fanno da sottofondo a immagini di fauna serena sull’isola di Peleliu, creando un contrasto potente.

Al momento, non è stata ancora annunciata una data di uscita internazionale, ma l’attenzione dei fan del manga e degli appassionati di storia è già alta.

Di cosa parla peleliu: guernica of paradise?

Ambientato nel 1944, un anno prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, il film narra la brutale battaglia sull’isola di Peleliu, raccontata attraverso gli occhi di Tamaru, un soldato giapponese che, nella vita civile, era un disegnatore.

Trama ufficiale:

“L’isola di Peleliu, un paradiso terrestre dove Tamaru, un soldato giapponese, sbarca nell’estate del 1944, alla fine della guerra del Pacifico. Questo Eden si trasforma in un inferno quando la flotta americana decide di invaderlo. Cinquantamila soldati giapponesi e americani si massacrano intorno a un aeroporto considerato strategico. L’esercito americano dispiega 40.000 soldati d’élite, mentre quello giapponese oppone 10.000 uomini con l’ordine di resistere fino all’ultimo.”

Pubblicato dal 2016 al 2021 sulla rivista Young Animal di Hakusensha, Peleliu: Guernica of Paradise ha ricevuto il prestigioso Japan Cartoonists Association Excellence Award nel 2017 per la sua rappresentazione toccante e autentica della guerra.

Con il debutto del film ormai alle porte, Peleliu promette di portare una delle battaglie più strazianti della storia sul grande schermo in un modo che onora l’eredità del manga.

