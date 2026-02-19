Le prossime uscite
Arcane stagione 2 in home video anche da collezione
Federico Vascotto 19/02/2026
Tratti dal videogioco di successo League of Legends, tutti e 9 gli episodi della seconda stagione di Arcane la serie acclamata dalla critica e dal pubblico di tutto il mondo e pluripremiata agli Emmy Awards grazie alla perfetta miscela di animazione disegnata a mano e CGI e non solo, arrivano in home video.
L’attacco al Consiglio di Piltover ha cambiato il mondo per sempre. La frattura tra le Twin Cities si è trasformata in una guerra aperta, senza lasciare spazio alla neutralità. Mentre Vi e Caitlyn cercano di impedire il caos totale, la sorella di Vi, Jinx, diventa la figura centrale e imprevedibile del conflitto, tenendo il destino di tutti nelle sue mani.
Guerra aperta, legami spezzati e la resistenza finale: Arcane torna per il suo spettacolare finale. La saga, diretta da Arnaud Delord e Pascal Charrue e vincitrice di quattro Primetime Emmy e affascinata milioni di fan in tutto il mondo, si avvia verso il suo inevitabile climax. Con un’animazione rivoluzionaria e una storia straziante, il destino di Vi e Jinx è finalmente segnato.
Arcane stagione 2 l’edizione home video anche da collezione
Tra le edizioni anche la Steelbook con 3 dischi 4K Ultra HD masterizzati in Dolby Vision HDR e il Disco Blu-ray Bonus con oltre 3 ore di contenuti extra. Tantissimi i contenuti speciali (che trovate elencati qui sotto) e curatissima la parte grafica del cofanetto, proprio come quella della serie. Come la prima stagione, si può scegliere tra Vi e Powder/Jinx con cover e parete interna dedicate differenti (a fine articolo le immagini).
CONTENUTI EXTRA:
Featurette: Dentro la stanza degli sceneggiatori
Le voci nella mia testa: la costruzione delle performance
Analisi degli artisti (con 14 artisti di Fortiche)
Documentario: Un balletto sonoro: musica & sound design
Videoclip musicali: Ma Meilleure Ennemie, Blood Sweat & Tears, Paint the Town Blue
Documentario: Un’altra strada: Episodio 7
Storyboard e animatic
Galleria di illustrazioni
SPECIFICHE TECNICHE:
Numero Dischi: 4
Durata: 356 minuti (Extra esclusi)
Formato Video: Blu-ray UHD: 2160p Ultra High-Definition Dolby Vision 2.35:1; Blu-ray: 1080p High-Definition 2.35:1
Formato Audio: Italiano, Inglese, Tedesco 5.1 Dolby TrueHD
Lingue: Italiano, Inglese, Tedesco
Sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco