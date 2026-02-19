Arcane stagione 2 in home video anche da collezione

Tratti dal videogioco di successo League of Legends, tutti e 9 gli episodi della seconda stagione di Arcane la serie acclamata dalla critica e dal pubblico di tutto il mondo e pluripremiata agli Emmy Awards grazie alla perfetta miscela di animazione disegnata a mano e CGI e non solo, arrivano in home video.

L’attacco al Consiglio di Piltover ha cambiato il mondo per sempre. La frattura tra le Twin Cities si è trasformata in una guerra aperta, senza lasciare spazio alla neutralità. Mentre Vi e Caitlyn cercano di impedire il caos totale, la sorella di Vi, Jinx, diventa la figura centrale e imprevedibile del conflitto, tenendo il destino di tutti nelle sue mani.

Guerra aperta, legami spezzati e la resistenza finale: Arcane torna per il suo spettacolare finale. La saga, diretta da Arnaud Delord e Pascal Charrue e vincitrice di quattro Primetime Emmy e affascinata milioni di fan in tutto il mondo, si avvia verso il suo inevitabile climax. Con un’animazione rivoluzionaria e una storia straziante, il destino di Vi e Jinx è finalmente segnato.

Arcane stagione 2 l’edizione home video anche da collezione

Tra le edizioni anche la Steelbook con 3 dischi 4K Ultra HD masterizzati in Dolby Vision HDR e il Disco Blu-ray Bonus con oltre 3 ore di contenuti extra. Tantissimi i contenuti speciali (che trovate elencati qui sotto) e curatissima la parte grafica del cofanetto, proprio come quella della serie. Come la prima stagione, si può scegliere tra Vi e Powder/Jinx con cover e parete interna dedicate differenti (a fine articolo le immagini).

CONTENUTI EXTRA:

Featurette: Dentro la stanza degli sceneggiatori

Le voci nella mia testa: la costruzione delle performance

Analisi degli artisti (con 14 artisti di Fortiche)

Documentario: Un balletto sonoro: musica & sound design

Videoclip musicali: Ma Meilleure Ennemie, Blood Sweat & Tears, Paint the Town Blue

Documentario: Un’altra strada: Episodio 7

Storyboard e animatic

Galleria di illustrazioni

SPECIFICHE TECNICHE:

Numero Dischi: 4

Durata: 356 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: Blu-ray UHD: 2160p Ultra High-Definition Dolby Vision 2.35:1; Blu-ray: 1080p High-Definition 2.35:1

Formato Audio: Italiano, Inglese, Tedesco 5.1 Dolby TrueHD

Lingue: Italiano, Inglese, Tedesco

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco