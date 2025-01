Yuto Suzuki continua a conquistare il pubblico con Sakamoto Days, l’adattamento anime del suo celebre manga pubblicato su Weekly Shonen Jump. La serie, parte della programmazione invernale del 2025, segue le vicende di Taro Sakamoto, un ex assassino temuto da tutti, che ora conduce una tranquilla vita familiare gestendo un negozio di alimentari. Con due episodi già disponibili, l’anime ha introdotto i personaggi principali e ha posto le basi per una narrazione piena di azione e colpi di scena.

L’episodio 2 si è concluso con un cliffhanger che ha svelato l’esistenza di un’organizzazione chiamata JAA, la quale ha messo una taglia di un miliardo di yen sulla testa di Taro. L’anteprima del terzo episodio conferma il debutto di Yoichi Nagumo, uno dei personaggi più amati dai fan del manga.

Chi è Yoichi Nagumo?

Yoichi Nagumo è un ex collega di Taro e un maestro del travestimento, che gioca un ruolo fondamentale nella serie. Anche prima del suo debutto nell’anime, Nagumo aveva già una vasta base di fan grazie alle sue apparizioni nel manga. Nell’episodio 3, farà la sua prima apparizione per avvertire Taro del pericolo imminente. Sebbene non lavori più come assassino, Nagumo si dimostra un prezioso alleato della famiglia Sakamoto e un personaggio chiave nello sviluppo della trama.

Anticipazioni sull’episodio 3

Con la nuova taglia sulla testa di Taro, molti sicari saranno sulle sue tracce, mettendo in pericolo la sua famiglia. Tuttavia, Nagumo arriva giusto in tempo per offrire il suo aiuto. Nonostante il desiderio di Taro di mantenere una vita pacifica, le sue abilità da assassino emergeranno per difendersi dagli avversari. L’episodio 3 mostrerà anche un’emozionante battaglia che coinvolge Shin, il quale si troverà a superare i propri limiti per proteggere la famiglia Sakamoto. Come rivelano le immagini in anteprima, la battaglia avrà luogo in un parco divertimenti, dove un’uscita apparentemente tranquilla si trasforma rapidamente in caos. Shin, con i suoi poteri straordinari, sarà al centro dell’azione mentre affronta un avversario formidabile.

Dove guardare Sakamoto Days?

I nuovi episodi di Sakamoto Days sono disponibili ogni sabato in streaming su Netflix. Con l’introduzione di Nagumo e il crescendo della tensione, questo episodio si preannuncia uno dei più avvincenti della serie. Resta sintonizzato per scoprire come Taro e la sua famiglia affronteranno le nuove sfide!

Fonte Comci Book