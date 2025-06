Akira: svelati importanti aggiornamenti sullo sviluppo del live-action

Il franchise dell’amato Akira sembrava pronto a seguire la scia del successo che ha riscosso One Piece con la serie live-action su Netflix. E mentre la Warner Bros. aveva precedentemente lavorato a un film live-action di Akira con il regista Taika Waititi, pare che adesso le cose siano cambiate. Infatti i diritti della Warner Bros. sono tornati ai proprietari del manga.

La Warner Bros. ha cercato per diverso tempo di creare una propria versione live-action della serie manga di Katsuhiro Otomo con il regista di Thor: Ragnarok e What We Do In The Shadows. La Warner Bros. al momento non ha ancora rilasciato dichiarazioni dirette sulla cessione dei diritti, ma Kodansha ha nuovamente rivendicato la possibilità di realizzare un potenziale film live-action.

All’inizio di quest’anno, il produttore incaricato della versione di Neo-Tokyo della Warner Bros., Andrew Lazar, aveva dichiarato che non c’erano aggiornamenti sul film, ma aveva accennato a qualcosa in arrivo. “Prevedo che avremo aggiornamenti nei prossimi due mesi“, aveva dichiarato Lazar in un’intervista a Moovy TV. Se si riferisse o meno a questa transizione dei diritti è un mistero, tuttavia, qualora Kodansha dovesse decidere di vendere nuovamente i diritti del live-action, è giusto chiedersi se la WB cercherebbe un’estensione per mantenerli o se si arrenderebbe.

La Warner Bros. aveva inizialmente acquisito i diritti del film nel 2002 e inizialmente stava cercando di affidare la regia a Stephen Norrington. Dopo anni di tentativi nel realizzare questo progetto, la Legendary Pictures è stata ingaggiata per cofinanziare il progetto e persino l’attore Leonardo Di Caprio si è offerto di produrre l’adattamento. Sfortunatamente, tutti questi elementi non sono bastati per trasformare in realtà il progetto della WB, nonostante la WB Japan abbia sfruttato al meglio le sue proprietà anime nel formato live-action.

Inoltre, nel 2019, il mangaka di Akira, Katsuhiro Otomo aveva confermato di voler continuare la storia con un nuovo progetto anime. Ma da allora non è stato rivelato nulla riguardo al progetto. Akira è ora in un limbo su più fronti, ma l’eredità lasciata da Neo-Tokyo rimane una parte costante del medium anime ancora oggi.