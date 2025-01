Doom’s Division: i supereroi asiatici al servizio del Dottor Destino

La Tiger Division torna a marzo come Doom’s Division, sotto il comando del Dottor Destino! Quando il dominio del Dottor Destino inizierà in ONE WORLD UNDER DOOM, il nuovo evento che cambierà lo status quo a partire da febbraio, la potente squadra di supereroi sudcoreani della Marvel si metterà in riga in DOOM’S DIVISION, una miniserie a fumetti di cinque numeri.

DOOM’S DIVISION è scritta da Yoon Ha Lee, pluripremiato scrittore della serie Machineries of Empire, che ha fatto il suo debutto nei fumetti in X-MEN: THE WEDDING SPECIAL #1 ed è disegnata dall’artista all-star Minkyu Jung, noto per il suo acclamato lavoro su DOCTOR APHRA e MAGNIFICENT MS. MARVEL.

As agents of the National Intelligence Service under White Fox, the Tiger Division are ordered to uphold Doom's new world order – with the help of some new team members. But not everyone is content in Doom's utopia.

Nella loro esplosiva serie d’esordio, la Tiger Division si è opposta con coraggio a Destino, guadagnandosi il suo rispetto e la sua ostilità in un colpo solo! Non è mai stato uno che dimentica, e ora che ha il controllo di questi promettenti eroi, Destino li trasformerà nei suoi più feroci difensori! Oltre ai membri originali Taegukgi, White Fox, Luna Snow, Lady Bright, Mr. Enigma, Gun-R II e il Generale, la serie vedrà la missione della sudcoreana Tiger Division espandersi con il reclutamento di altri eroi asiatici amati dai fan, come la filippina Wave, la cinese Aero, la vietnamita Karma e altri ancora.

Karma, Wave and Aero! In Doom's Division #2 (Sunfire will also appear as an antagonist) Written by: Yoon Ha Lee

Art by: Minkyu Jung

and Covers by: Creees Lee, Peach Momoko & Betsy Cola

LA DOOM’S DIVISION ENTRA IN AZIONE – PER DESTINO!

Il Dottor Destino governa il pianeta! Ma invece del caos, ha creato la pace nel mondo. Che ne è della Tiger Division, i principali difensori della Corea del Sud? Come agenti del National Intelligence Service sotto il comando di White Fox, hanno l’ordine di sostenere il nuovo ordine mondiale, con l’aiuto di alcuni nuovi membri della squadra! Ma non tutti sono soddisfatti dell’utopia di Doom. La tensione è alta e la posta in gioco è sempre più alta, mentre la Tiger Division impone la volontà di Destino in tutto l’Universo Marvel!

La loro prima missione li porta in Giappone per fermare la resistenza guidata dal mutante plasmatico Sole Ardente (Sunfire)! Ma Sole Ardente non è l’unico pericolo che li attende nelle pericolose acque al largo delle coste giapponesi…