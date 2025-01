L’evento di quest’anno promette di essere il più grande di sempre.

L’attesissimo evento AnimeJapan tornerà il 22 e 23 marzo 2025, consolidandosi come una delle più grandi convention anime di Tokyo. L’evento offre annunci esclusivi, presentazioni sul palco e stand dedicati ad alcune delle serie anime più amate. Per anticipare il fermento, un live stream di lancio sarà trasmesso sul canale YouTube ufficiale di AnimeJapan il 17 gennaio, durante il quale verrà svelato il programma completo delle presentazioni.

Quest’anno, AnimeJapan ospiterà un numero record di 117 espositori, con la partecipazione di giganti dell’industria come Aniplex, Kadokawa e TOHO Animation. I fan potranno aspettarsi aggiornamenti e stand dedicati a titoli come Hunter x Hunter, Frieren: Oltre la fine del viaggio, Demon Slayer, One Piece, One-Punch Man, e molti altri.

I titoli di spicco all’AnimeJapan 2025

Tra le mostre confermate, alcune delle serie più attese includono:

Hunter x Hunter : Un’esposizione che alimenta le speranze per novità future.

: Un’esposizione che alimenta le speranze per novità future. Frieren: Oltre la fine del viaggio : Dopo il successo della prima stagione, i fan aspettano con ansia nuovi annunci.

: Dopo il successo della prima stagione, i fan aspettano con ansia nuovi annunci. One-Punch Man : Potrebbe svelare aggiornamenti sulla tanto attesa terza stagione.

: Potrebbe svelare aggiornamenti sulla tanto attesa terza stagione. Dandadan, Digimon, Dr. Stone, Haikyu!!, JuJutsu Kaisen, Gundam e altre serie amate, che potrebbero riservare sorprese.

Tuttavia, è importante notare che la presenza di una serie all’evento non garantisce necessariamente annunci significativi. Alcuni titoli, come Fullmetal Alchemist, che è completato da anni, continuano a essere promossi grazie alla loro popolarità e al successo del merchandising.

L’anime nel 2025: un anno da record

AnimeJapan 2025 sarà la 12ª edizione dell’evento, ospitato presso il celebre Tokyo Big Sight Center, con la sua iconica struttura a piramidi rovesciate. La convention ha registrato una crescita costante dal suo lancio nel 2014, tranne per le edizioni 2020 e 2021, durante le quali l’evento è stato annullato o spostato online a causa della pandemia.

Negli ultimi anni, l’anime ha visto una crescita esponenziale di popolarità sia in Giappone che a livello globale. Negli Stati Uniti, in particolare, il medium è diventato mainstream, attirando importanti investimenti da parte di giganti dell’intrattenimento come Sony, Disney e Netflix. Sony ha dichiarato l’anime una priorità strategica per il suo business, mentre Disney+ e Netflix hanno ampliato i loro cataloghi di anime con titoli di successo come One Piece.

AnimeJapan 2025 non sarà solo una celebrazione della cultura anime, ma anche una vetrina di quanto l’industria stia evolvendo e puntando verso un futuro sempre più globale. Per i fan, sarà un’opportunità unica per immergersi nel mondo degli anime e scoprire le novità che il 2025 ha da offrire.

