One-Punch Man: la terza stagione modifica un controverso personaggio

La terza stagione di One-Punch Man è uno dei ritorni più attesi nel mondo degli anime, con Saitama pronto a continuare la sua lotta contro la Monster Association. Sono passati più di cinque anni dalla seconda stagione, il che significa che i fan aspettavano il ritorno dell’Eroe per divertimento da un po’ di tempo. Anche per la terza stagione tornerà lo studio di animazione JC Staff, e, in una sconvolgente rivelazione si scopre che uno degli eroi più controversi della serie riceverà un grande cambiamento nella terza stagione.

I fan devono ancora vedere “Superalloy Blackluster” in azione, ma l’eroe è apparso nelle stagioni precedenti dell’adattamento anime. Classificato come uno dei migliori combattenti del crimine di livello S nel mondo di One-Punch Man, un nuovo poster sembra aver cambiato l’eroe che a volte viene chiamato “Darkshine”. Non c’è ancora stato un commento ufficiale rilasciato da JC Staff sul motivo del cambiamento, ma sembra abbastanza facile capirne il motivo. I fan che leggono il manga di One-Punch Man sanno che Blackluster avrà dei grandi momenti nella prossima terza stagione, se JC Staff cercherà di attenersi al materiale originale.

JC Staff ha rilasciato un nuovissimo poster di “Superalloy Blackluster” sulla pagina X ufficiale, e come si può vedere l’eroe in questione ha un aspetto molto diverso da come appariva in precedenza.

La terza stagione di One-Punch Man continuerà a concentrarsi sulla battaglia contro la Monster Association. Come sanno i fan che hanno letto il manga, la battaglia contro le mostruosità sotterranee e Garou the Hero Killer potrebbe continuare fino alla quarta stagione.

La terza stagione di One-Punch Man non è l’unico progetto di animazione dove seguire le vicende di Saitama, poiché la Sony Pictures sta ancora lavorando a un adattamento live-action che debutterà sul grande schermo. Co-sceneggiato dal creatore di Community Dan Harmon e diretto da Justin Lin di Fast And The Furious, il film si unirà ad alcuni importanti adattamenti come One Piece e Avatar: The Last Airbender che hanno avuto un grande successo.

