One-Punch Man: svelata la finestra di uscita ufficiale nel 2025

One-Punch Man è finalmente pronto a tornare sul piccolo schermo l’anno prossimo. La famosa serie televisiva anime dell’amato manga seinen ha finalmente svelato la finestra di rilascio ufficiale della terza stagione. Il sito Web ufficiale di One-Punch Man ha rivelato un programma di dieci fasi per la serie anime con l’obiettivo di celebrare il decimo anniversario della serie. La prima fase svela che l’attesissima stagione 3 dell’anime di One-Punch Man debutterà in Giappone nel 2025, dieci anni dopo il rilascio della prima stagione. Il sito Web elencherà una data di rilascio più specifica in un secondo momento.

Durante quei dieci anni, One-Punch Man ha intrattenuto i fan con due stagioni da 12 episodi ciascuna, più 12 OVA. C’è stato un intervallo di quattro anni tra la prima e la seconda stagione, mentre quando andrà in onda terza, il divario sarà di sei anni. L’anime ha cambiato studio di animazione tra la prima e la seconda stagione, con la prima che porta il nome di Madhouse mentre J.C. Staff ha realizzato la seconda. La terza sarà ancora una volta prodotta da J.C. Staff, con la maggior parte del cast di doppiaggio e dei membri della produzione che torneranno dalla seconda stagione.

La prima fase del progetto del decimo anniversario di One-Punch Man riguarda l’annuncio che la terza stagione sarebbe arrivata nel 2025. La seconda fase sta rivelando il nuovo visual del decimo anniversario. La terza consiste nell’uscita di un nuovo video promozionale che celebra il progetto del decimo anniversario. La quarta prevede la trasmissione in streaming su YouTube in tutto il mondo delle opening e delle ending delle prime due stagioni. Con la quinta fase i primi episodi delle prime due stagioni saranno trasmessi in streaming in giapponese con sottotitoli in inglese completamente su YouTube.

Questa terza stagione si è fatta attendere a lungo, soprattutto perché è stata annunciata nel 2022. J.C. Staff ha semplicemente condiviso nel corso di questi due anni nuove illustrazioni chiave di personaggi sia mai visti che noti. Fortunatamente, i fan non dovranno aspettare a lungo prima di poter vedere i nuovi episodi. Nel frattempo, il manga è andato in pausa all’inizio di quest’estate in modo che i mangaka potessero ricaricarsi.

Fonte – Comicbook