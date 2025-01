Wolverine fa 400 e festeggia con Daniel Warren Johnson

In uscita ad aprile, WOLVERINE #8 segnerà i 400 numeri della serie personale del Migliore in quello che fa (anche se quello che fa non è piacevole) con un numero over-size realizzato dal team creativo regolare Saladin Ahmed e Martín Cóccolo e dall’autore ospite Daniel Warren Johnson!

La serie a fumetti personale di Wolverine raggiunge un’importante pietra miliare ad aprile, e l’attuale team creativo – lo scrittore Saladin Ahmed e l’artista Martín Cóccolo – si sta impegnando al massimo per rendere questo capitolo leggendario nella storia del personaggio! WOLVERINE #8, il numero 400 della numerazione Legacy, conterrà due emozionanti racconti di Ahmed e Cóccolo, ricchi di apparizioni e rivelazioni chiave che definiranno le avventure di Logan nel futuro.

L’ultima run di Wolverine lo ha messo nel mirino di una nuova minaccia esistenziale nota come L’ADAMANTINA! Come forza mitica a caccia del metallo infrangibile che riveste gli artigli e lo scheletro di Wolverine, questa nuova nemesi che sconvolge la storia si rivela finalmente nella sua gloria dorata per reclamare e purificare la sua eredità! Inoltre, un ritorno a sorpresa dal passato di Logan che nessun lettore si aspetta e una speciale storia bonus celebrativa scritta e disegnata da Daniel Warren Johnson, che contribuirà anche con una splendida copertina variant!

This April, WOLVERINE #8 celebrates 400 issues of The Best There Is with an oversized issue!

Check out Cóccolo’s main cover along with variant covers by iconic Wolverine artists Andy Kubert and Jerome Opeña. pic.twitter.com/RppTxPbzMD

