Il manga di Yuki Tabata torna con due emozionanti capitoli che preparano il terreno per lo scontro decisivo contro Lucius Zogratis.

Il 2025 si apre con un grande ritorno per Black Clover, che riprende la sua corsa con i capitoli 377 e 378 pubblicati su Jump GIGA. La serie, firmata da Yuki Tabata, sta affrontando la sua fase finale con una cadenza trimestrale, una scelta che ha permesso al mangaka di gestire meglio i ritmi di lavoro e offrire ai lettori aggiornamenti di grande impatto narrativo.

Due capitoli, un solo obiettivo: il combattimento finale

I capitoli appena pubblicati segnano un punto cruciale nella trama, con Asta e Yuno finalmente pronti ad affrontare Lucius Zogratis, il principale antagonista dell’arco narrativo noto come Ultimate Wizard King. Il primo capitolo del 2025, il 377, mostra la conclusione delle battaglie contro i cloni di Lucius, con i Black Bulls, potenziati dall’Anti-Magic, che sconfiggono i nemici grazie al ritorno di Asta. Il capitolo 378, invece, pone le basi per lo scontro diretto tra i protagonisti e Lucius, ma lascia intendere che la strada verso la vittoria è ancora lunga e piena di insidie.

Un finale ancora lontano

Nonostante l’apparente avvicinamento alla conclusione, Black Clover ha ancora diverse questioni in sospeso. Lucius, con la sua capacità di prevedere il futuro, ha dimostrato di essere sempre un passo avanti rispetto ai suoi avversari, e anche con il potere unico di Asta, che sfugge alle visioni del nemico, resta alta la possibilità che il villain abbia altre carte da giocare.

Inoltre, il titolo dell’arco narrativo, Ultimate Wizard King, suggerisce che il confronto tra Asta e Yuno per il titolo di Re dei Maghi sarà un punto centrale della trama. Questo duello, tanto atteso dai fan, potrebbe rappresentare l’ultimo capitolo della serie, ma è evidente che prima ci saranno altre sorprese.

Quando finirà Black Clover?

Sebbene il combattimento contro Lucius sembri giunto alla sua fase decisiva, è probabile che il manga continui per tutto il 2025. L’autore potrebbe sfruttare l’intero anno per chiudere tutti i fili narrativi ancora aperti, con un possibile epilogo previsto per il prossimo autunno.

Il manga tornerà con nuovi capitoli nella prossima uscita di Jump GIGA in primavera. Anche se non è stata ancora annunciata una data ufficiale, è lecito aspettarsi un altro aggiornamento composto da più capitoli, come accaduto in passato. Questo approccio consente a Tabata di sviluppare ulteriormente la trama e garantire ai fan un finale degno delle aspettative.

Dove leggere i nuovi capitoli

I capitoli 377 e 378 di Black Clover sono già disponibili gratuitamente sulle piattaforme digitali di Viz Media e MangaPlus di Shueisha. Per chi non vuole perdersi neanche un momento dell’emozionante fase finale, il manga rappresenta un appuntamento imperdibile.

Con l’arco narrativo che si avvia verso la sua conclusione e i destini di Asta e Yuno ancora da scrivere, il 2025 si prospetta come un anno memorabile per i fan di Black Clover.

Fonte Comic Book