Questo popolare manga di Shonen Jump si conclude questo mese

Il manga Beat & Motion, una delle opere più apprezzate di Shonen Jump+, terminerà ufficialmente il 25 gennaio 2025 con la pubblicazione del capitolo 48. L’autore Natsuki Fujita, vincitore del reality show MILLION TAG, ha annunciato il finale al termine del penultimo capitolo, lasciando i fan con emozioni contrastanti. Da un lato, il dispiacere per la conclusione di un’opera tanto amata, dall’altro la curiosità per il futuro dell’adattamento anime, già confermato da Netflix.

Beat & Motion: una storia sulla forza dei sogni

Il manga segue la storia di Tatsuhiko, un giovane appassionato d’arte che da bambino sognava di diventare animatore. Purtroppo, le sue ambizioni vengono soffocate dal bullismo, portandolo a rifugiarsi nella musica e formare una band. Quando anche questo progetto fallisce, Tatsuhiko si chiude in sé stesso, perdendo fiducia nei propri sogni e diventando cinico verso chiunque tenti di perseguire i propri obiettivi.

Tutto cambia quando, dopo un acceso confronto con una sconosciuta, il protagonista riscopre la passione per l’animazione. Grazie a un’inattesa collaborazione con un’artista che ammira da tempo, Tatsuhiko ritrova la forza per inseguire i suoi obiettivi, trasformando il suo percorso in una celebrazione delle difficoltà e delle gioie legate alla creatività.

Un successo che va oltre le aspettative

Il percorso di Beat & Motion è stato straordinario. Nato come progetto vincitore di MILLION TAG, un reality show che punta a scoprire nuovi talenti per Shonen Jump+, il manga era inizialmente garantito solo per quattro capitoli e un volume fisico. Tuttavia, grazie alla risposta entusiastica dei lettori, la serie è proseguita ben oltre le aspettative, raggiungendo 48 capitoli e guadagnandosi un adattamento anime, che sarà disponibile su Netflix.

L’opera si distingue per la sua capacità di raccontare temi universali come la perseveranza, la passione e il superamento delle avversità, diventando un punto di riferimento per tutti coloro che lottano per realizzare i propri sogni.

L’eredità di Beat & Motion

Anche se il manga si conclude, il suo messaggio rimane vivo: la creatività è una forza potente che può superare qualsiasi ostacolo. Con l’anime in arrivo, Beat & Motion continuerà a ispirare vecchi e nuovi fan, portando la storia di Tatsuhiko a un pubblico ancora più ampio.

Mentre si chiude un capitolo, se ne apre un altro per Natsuki Fujita, che con questa serie ha dimostrato il proprio talento e conquistato un posto di rilievo nel panorama dei mangaka emergenti.

Fonte Comic Book