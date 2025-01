Crunchyroll ritarda alcuni episodi di anime a causa del maltempo

Le condizioni climatiche estreme negli Stati Uniti, tra cui incendi in California e un’ondata di gelo che sta mettendo in difficoltà diversi stati dell’Est, non stanno solo creando disagi per i cittadini americani, ma hanno anche un impatto sull’industria degli anime. Crunchyroll, il popolare servizio di streaming di anime, ha annunciato che diversi episodi di serie molto seguite subiranno dei ritardi nelle versioni doppiate in inglese. La causa? Le tempeste di neve e le rigide condizioni invernali che stanno colpendo Dallas, Texas, uno dei principali centri di produzione per i doppiatori.

Anime e maltempo: cosa sta succedendo?

Il freddo estremo e le nevicate che hanno colpito Dallas hanno reso difficile per i doppiatori accedere agli studi di registrazione. Poiché molte delle voci che danno vita ai personaggi degli anime provengono da questa città, il processo di produzione degli episodi doppiati ha subito uno stop temporaneo. Crunchyroll ha confermato i ritardi, ma non ha ancora annunciato date di rilascio aggiornate per gli episodi interessati. Nonostante ciò, è probabile che il ritardo non sarà eccessivo, e i fan possono attendere con fiducia che la situazione torni alla normalità.

Gli episodi ritardati

Crunchyroll ha rilasciato una lista degli anime e degli episodi specifici interessati dai ritardi. Di seguito i dettagli:

Blue Lock Season 2 : episodio 11

: episodio 11 MF Ghost Season 2 : episodi 11 e 12

: episodi 11 e 12 Natsume’s Book of Friends Season 7 : episodi 11 e 12

: episodi 11 e 12 Arifureta Season 3 : episodi 10 e 11

: episodi 10 e 11 You are Ms. Servant : episodi 11 e 12

: episodi 11 e 12 Fairy Tail: 100 Years Quest : episodi 23 e 25

: episodi 23 e 25 Shangri-La Frontier Season 2 : episodi 10-12

: episodi 10-12 The Prince of Tennis II U-17 WORLD CUP SEMIFINAL : episodio 12

: episodio 12 Demon Lord 2099 : episodi 11 e 12

: episodi 11 e 12 TRILLION GAME : episodi 13-15

: episodi 13-15 I’ll Become a Villainess Who Goes Down in History: episodi 12 e 13

È importante notare che questi ritardi riguardano solo le versioni doppiate in inglese. Gli episodi in lingua originale giapponese non sembrano essere influenzati e seguiranno il calendario previsto.

Un invito alla pazienza

Questo contrattempo dimostra come eventi imprevedibili, come il maltempo, possano influenzare anche l’industria dell’intrattenimento. Crunchyroll sta lavorando per ridurre al minimo i disagi, e la priorità resta garantire la sicurezza dei doppiatori e del personale coinvolto nella produzione.

Fonte Comic Book