Gli X-Men si Ispirano a Demon Slayer nella nuova serie su Magik

Da anni, i fumetti nordamericani e i manga giapponesi si confrontano su vari fronti, con i manga spesso in testa per vendite globali e i fumetti Marvel che dominano attraverso le loro trasposizioni cinematografiche. Ora, una nuova serie degli X-Men, incentrata per la prima volta su Magik, alias Illyana Rasputin, prende ispirazione dai membri del Demon Slayer Corps. Questo collegamento tra i mutanti di Marvel e l’universo di Demon Slayer porta una ventata di freschezza al personaggio e apre la porta a contaminazioni interessanti.

Magik: dalla carta allo schermo e oltre

Magik, sorella minore del famoso mutante Colosso, è sempre stata un personaggio intrigante nel mondo Marvel, ma non aveva mai avuto una serie tutta sua fino ad ora. Recentemente, il personaggio è apparso in diversi progetti di spicco:

Nel videogioco Marvel Rivals, Magik può teletrasportarsi sulla mappa e utilizzare la sua Soul Sword per combattere i nemici.

In Marvel Midnight Sons, è stata una delle protagoniste principali.

Al cinema, Magik è stata interpretata da Anya Taylor-Joy nel film live-action New Mutants.

La nuova serie a fumetti dedicata a Illyana, scritta da Ashley Allen, rappresenta una grande opportunità per esplorare il lato soprannaturale del personaggio, arricchendo la sua storia con riferimenti all’anime.

Il legame tra Magik e Demon Slayer

In un’intervista ad AIPT Comics, Ashley Allen ha spiegato come Demon Slayer abbia influenzato la nuova serie di Magik, sottolineando i parallelismi tra i combattimenti contro i demoni dell’anime e le sfide affrontate dall’eroina Marvel:

“Il tono della serie è soprannaturale, con elementi horror qua e là. Il mio obiettivo è creare un mix di azione e momenti emotivi che riflettano il cuore d’oro di Illyana. Sono cresciuta leggendo manga e ho voluto canalizzare le mie serie preferite come Soul Eater, Fullmetal Alchemist e Demon Slayer.”

L’ispirazione non si limita ai combattimenti epici o ai poteri sovrannaturali. Il viaggio interiore di Magik, che bilancia la sua umanità e il suo lato oscuro, richiama la profondità psicologica dei personaggi di Demon Slayer.

Il potere soprannaturale di Magik

Oltre ai suoi poteri mutanti, come la capacità di creare portali per teletrasportarsi, Magik è fortemente legata al regno infernale noto come Limbo. La sua Soul Sword è uno strumento chiave per il suo dominio sul soprannaturale, e la sua lotta contro il lato oscuro di sé stessa, noto come Darkchylde, è centrale per il personaggio.

Magik ha acquisito così tanta forza nel panorama soprannaturale di Marvel che è stata spesso vista come una possibile erede al titolo di Stregone Supremo, finora detenuto da Doctor Strange.

Con questa nuova serie, Illyana Rasputin si ritaglia un posto di rilievo nel Marvel Universe, e l’influenza di Demon Slayer contribuisce a rendere la narrazione più fresca e accessibile a una nuova generazione di lettori.

Riuscirà Magik a conquistare i fan tanto quanto i protagonisti di Demon Slayer? Solo il tempo lo dirà, ma l’incrocio tra questi due mondi promette di regalarci storie indimenticabili.

Fonte 2 – Fonte Comic Book