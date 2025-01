Sakamoto Days ha finalmente fatto il suo debutto su Netflix, lasciando un’impressione positiva nonostante le polemiche che hanno preceduto l’uscita. L’anime, basato sul popolare manga di Weekly Shonen Jump di Yuto Suzuki, ha iniziato la sua corsa con una stagione di 11 episodi già confermata, mentre la seconda è prevista per luglio 2025.

La serie segue le vicende di Taro Sakamoto, un ex assassino leggendario ritiratosi per condurre una vita tranquilla dopo il matrimonio. Ora, cinque anni dopo, Taro gestisce un minimarket con la sua famiglia, ma il suo passato torna a bussare alla porta, costringendolo a riprendere in mano le sue abilità per proteggere i suoi cari.

La controversia sull’opening non oscura il debutto

L’adattamento anime di Sakamoto Days, realizzato da TMS Entertainment, ha affrontato critiche per i titoli di apertura. Sebbene i fan abbiano apprezzato la canzone di Vaundy, molti hanno trovato deludenti le sequenze visive dell’opening, accusandole di non essere all’altezza delle aspettative. Tuttavia, altri hanno difeso lo stile nostalgico che richiama le produzioni degli anni 2000.

Nonostante queste polemiche, il primo episodio è stato ben accolto per la sua introduzione forte e accattivante. L’uso di una palette di colori brillanti e l’attenzione ai dettagli nelle sequenze d’azione dimostrano l’impegno del team di produzione. Le scene di combattimento, un elemento distintivo del manga, sono state adattate con cura e mantengono l’essenza delle coreografie dinamiche e ben strutturate che hanno reso il manga celebre.

Cosa succede nel primo episodio di Sakamoto Days?

Il primo episodio segue fedelmente il primo capitolo del manga, introducendo Taro Sakamoto e la sua transizione da temuto assassino a tranquillo padre di famiglia. L’anime si apre con un flashback della vita di Taro come killer spietato, per poi mostrare il momento in cui incontra Aoi, la donna che lo ispirerà a cambiare vita.

Ora ritirato, Taro gestisce un minimarket con Aoi e la loro figlia, vivendo una vita apparentemente pacifica. Tuttavia, Shin Asakura, un vecchio collega e chiaroveggente in grado di leggere le menti nel raggio di 20 metri, arriva al negozio con l’intenzione di contattarlo. Nonostante non si vedano da cinque anni, Taro e Shin mostrano una sintonia immediata, comunicando senza bisogno di parole.

Quando Shin si trova in difficoltà, costretto da altri sicari a prendere di mira Taro, l’ex assassino dimostra di non aver perso il suo tocco, salvando Shin con abilità e astuzia. L’episodio si conclude con Shin che si unisce alla famiglia Sakamoto, abbandonando la vita da sicario per lavorare accanto al suo vecchio eroe.

Un futuro promettente per l’anime

Il primo episodio di Sakamoto Days è ora disponibile su Netflix, con nuovi episodi in uscita ogni sabato. La serie ha già confermato una seconda stagione per il 2025, promettendo di esplorare ulteriormente il mondo affascinante e ricco di azione di Taro Sakamoto e della sua famiglia.

Con una combinazione di umorismo, azione e personaggi ben caratterizzati, Sakamoto Days si prepara a diventare una delle serie anime più amate del momento.

