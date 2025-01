“Ichi the Witch”, la nuova serie di Shonen Jump, ha dimostrato di essere la prossima grande hit del magazine. Il primo volume del manga, pubblicato il 4 gennaio 2025, è andato esaurito in meno di una settimana, confermando l’entusiasmo attorno alla serie. Scritto da Osamu Nishi e illustrato da Shiro Usazaki, Ichi the Witch si distingue per una trama che mescola elementi di fantasy e critica sociale, conquistando i lettori di tutto il mondo.

La trama di Ichi the Witch

Il manga si svolge in un mondo fantastico dove le creature magiche, i Majiks, rappresentano sia una minaccia sia una fonte di potere per le streghe, che fino a quel momento sono state esclusivamente donne. Il protagonista, Ichi, diventa il primo uomo a ottenere poteri magici dopo un incontro con un Majik che nessuna donna può affrontare. Il racconto esplora i pregiudizi della società nei confronti di Ichi e le sfide che affronta come uomo in un ruolo tradizionalmente femminile, intrecciando momenti di azione, dramma e riflessione sociale.

Successo travolgente: il primo volume esaurito in pochi giorni

L’account ufficiale di Ichi the Witch su X ha annunciato la necessità di una ristampa urgente del primo volume, che sarà disponibile a partire dal 30 gennaio 2025. In un post, gli autori hanno scritto:

“Decisa una ristampa d’urgenza. Il volume 1 sarà ristampato e disponibile a partire da giovedì 30 gennaio. Ci scusiamo per il disagio e vi ringraziamo per l’incredibile supporto!”

Le copie del volume sono andate esaurite già tre giorni dopo la pubblicazione, tanto che piattaforme come Amazon Japan e altri rivenditori hanno iniziato a offrire preordini per le prossime ristampe. Secondo alcune fonti, la popolarità della serie è cresciuta anche grazie al supporto di mangaka di alto profilo come Kohei Hirokoshi, autore di My Hero Academia, che ha elogiato il manga definendolo:

“Un high fantasy spiritoso e profondo allo stesso tempo, che amplia il mondo in modo naturale. Un esempio ideale di manga shonen.”

Anche il mangaka di Mairimashita! Iruma-kun: If Episode of Mafia ha celebrato il successo di Ichi the Witch, commentando con entusiasmo la brillante copertina rossa del primo volume.

Una serie già seguita dai fan di tutto il mondo

Con 17 capitoli già pubblicati e nuovi episodi disponibili settimanalmente sull’app Manga Plus, Ichi the Witch sta scalando rapidamente le classifiche di popolarità. Nel 2024, si è classificato secondo tra i manga più letti su Manga Plus, superato solo dalla controversa serie Drama Queen. Sebbene il secondo volume non abbia ancora una data di uscita ufficiale, i fan possono continuare a seguire le avventure di Ichi sul numero settimanale di Weekly Shonen Jump.

Verso un pubblico internazionale

Attualmente, il primo volume di Ichi the Witch è disponibile solo in giapponese, ma le edizioni in inglese e altre lingue arriveranno nei prossimi mesi. Questo debutto straordinario dimostra come la serie stia già lasciando un segno indelebile, rendendola uno dei titoli più promettenti della nuova generazione di Shonen Jump.

Con un mix di azione, critica sociale e un tocco di originalità, Ichi the Witch si sta affermando come il prossimo grande successo della scena manga globale. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa straordinaria avventura.

Fonte Comic Book – Twitter