La prossima serie di Gundam, Mobile Suit Gundam: GQuuuuuux, promette di essere un’esperienza unica per i fan del genere mecha e non solo. Con Hideaki Anno, celebre creatore di Neon Genesis Evangelion, alla guida del progetto, questa nuova avventura cinematografica e televisiva di Gundam sta già attirando l’attenzione degli appassionati. Come se non bastasse, l’annuncio della collaborazione con uno dei principali talenti musicali di Chainsaw Man aggiunge un ulteriore strato di interesse.

La trama di Gundam GQuuuuuux

Mobile Suit Gundam: GQuuuuuux si concentra su Amate Yuzuriha, una studentessa di liceo che vive in una tranquilla colonia spaziale. La sua vita cambia radicalmente quando incontra Nyaan, un rifugiato di guerra, e viene coinvolta in un’oscura attività chiamata Clan Battle, un torneo illegale di duelli tra mobile suit. Amate, sotto lo pseudonimo di “Machu”, diventa una combattente regolare, ma la situazione si complica quando compare un misterioso Gundam inseguito dalla polizia e dall’esercito spaziale, pilotato da un enigmatico ragazzo di nome Shuji.

Il contributo di Kenshi Yonezu

Tra le tante novità di GQuuuuuux, una delle più emozionanti per i fan dell’animazione è la collaborazione con Kenshi Yonezu, musicista che ha firmato il celebre tema d’apertura di Chainsaw Man, Kick Back. Il brano ha battuto record e conquistato il pubblico nel 2023, consolidando Yonezu come una delle figure più influenti del panorama musicale legato agli anime. Per Gundam GQuuuuuux, Yonezu ha composto un tema musicale che sarà parte integrante dell’atmosfera della serie. La collaborazione tra Yonezu e Anno non è nuova: i due avevano già lavorato insieme per Shin Ultraman, portando il kaiju classico in una nuova dimensione cinematografica.

Hideaki Anno e il ritorno al mecha

Hideaki Anno è celebre per aver rivoluzionato il genere mecha con Neon Genesis Evangelion, introducendo un approccio psicologico ai personaggi e ai piloti adolescenti. Con GQuuuuuux, Anno sembra tornare su un terreno familiare, ma questa volta con un tocco diverso: il focus su duelli illegali e un’ambientazione più dinamica potrebbe offrire una nuova prospettiva all’universo di Gundam.

Un futuro promettente per Gundam

Dopo il successo di The Witch From Mercury, Gundam GQuuuuuux rappresenta una nuova era per il franchise. L’aggiunta di un team creativo di alto livello, con Anno alla regia e Yonezu alla musica, promette di attrarre sia i fan storici di Gundam che quelli di nuove generazioni. La serie debutterà prima nei cinema giapponesi prima di approdare in televisione entro la fine dell’anno.

Questo progetto ambizioso dimostra ancora una volta la capacità del franchise di Gundam di reinventarsi, mantenendo vivo l’interesse per una delle saghe mecha più iconiche di tutti i tempi.

