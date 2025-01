Solo Leveling: la seconda stagione ha preso “direzioni oscure”?

La seconda stagione di Solo Leveling è iniziata con un episodio tipicamente dark e brutale. La prima stagione dell’adattamento anime di successo della serie di light novel di Chugong si è aperta con uno degli episodi più dark della serie, quando Sung Jinwoo ha scoperto la sua capacità di salire di livello dopo essere stato brutalmente ucciso in un misterioso doppio dungeon.

La seconda stagione mette Jinwoo in una situazione simile, quando un cancello di grado C apparentemente facile diventa rosso, bloccando lui e il gruppo all’interno con nemici molto più forti del previsto.

Dopo che Jinwoo ha sbloccato la classe Shadow Monarch alla fine della prima stagione, il personaggio sembra imboccare un percorso più oscuro. Questo è qualcosa che i doppiatori Taito Ban e Reina Ueda hanno confermato durante una recente intervista con Real Sound prima della seconda stagione, e hanno stuzzicato dicendo che il percorso di Jinwoo diventerà solo più oscuro.

Finora Taito Ban ha dato una performance incredibile come Sung Jinwoo, trasformando lentamente il debole cacciatore di grado E in uno dei cacciatori più formidabili del pianeta (non che molte persone lo sappiano ancora). La seconda stagione gli consente di allungare di più le corde vocali, come spiega “[Jinwoo] ha subito un enorme cambiamento, sia mentalmente che fisicamente”.

Ban ha confermato che Jinwoo è salito di livello in modo esponenziale tra la prima e la seconda stagione, e questo ha avuto un effetto enorme sul suo personaggio. “Tutti questi aumenti di livello hanno un significato. Dal punto di vista della storia, il percorso di Jinwoo non è luminoso e sta andando in una direzione oscura”, ha detto Ban. L’attore ha spiegato che, a differenza del manga che è limitato a segnali visivi, è stato in grado di esprimere la trasformazione di Jinwoo attraverso la sua voce, con l’accompagnamento della colonna sonora. “Nell’anime, siamo stati in grado di mostrare questa crescita attraverso l’animazione e la musica. Spero che guarderete Jinwoo acquisire nuovi poteri nella seconda stagione e vedere quale strada intraprenderà”.

Anche la doppiatrice Reina Ueda era presente durante l’intervista e ha fatto eccitare i fan per i poteri di grado S di Cha Hae-in che saranno completamente mostrati nella seconda stagione di Solo Leveling. L’immensamente potente cacciatrice e vice-maestro della Gilda dei Cacciatori è apparsa nella Stagione 1 ma non si è immersa in nessuna azione. Ueda promette che la Stagione 2 offrirà molto di più agli stan di Hae-in.

“Cha Hae-in è stata ritratta in un modo che ha reso chiaro fin dal primo episodio che era una persona forte”, ha detto Ueda, riflettendo sulle poche scene di Cha Hae-in della Stagione 1. Guardando alla Stagione 2, Ueda ha stuzzicato, “Ci sono parti che mostrano forza fisica”, prima di spiegare come ha affrontato questo aspetto durante la produzione. “Grazie alla possibilità di registrare quella parte con tutti, è stato più facile valutare la respirazione o l’equilibrio delle voci e sento di essere riuscita a trasmettere un senso di forza e potenza di combattimento nella voce di Hae-in”.

Solo Leveling Stagione 2, Episodio 1 è attualmente disponibile per lo streaming su Crunchyroll. I nuovi episodi saranno pubblicati settimanalmente il sabato. È stata rilasciata la prima anteprima dell’episodio 2, intitolato “Suppose You Aren’t Aware”, che anticipa l’introduzione completa dell’elfo di ghiaccio Baruka.

Fonte – Comicbook