Ghost of Tsushima: Sony annuncia il progetto anime ispirato al videogioco

Ghost of Tsushima, uno dei titoli videoludici recenti più impattanti rilasciati su PlayStation, debutterà sul piccolo schermo. Infatti in occasione del CES 2025 di Las Vegas, PlayStation Productions, in collaborazione con Aniplex, Sony Music e Crunchyroll, ha rivelato che è in lavorazione un adattamento anime del mondo di Ghost of Tsushima. L’anime si intitolerà Ghost of Tsushima: Legends e dovrebbe uscire nel 2027. Sarà diretto da Takanobu Mizuno e l’animazione sarà realizzata da Kamikaze Douga.

Parlando a nome del team, Asad Qizilbash, Capo della PlayStation Productions, ha rivelato quanto segue: “Avendo già dimostrato l’immensa qualità e versatilità delle nostre proprietà di gioco in diversi progetti cinematografici e televisivi di successo, non potremmo essere più entusiasti di annunciare il nostro primo adattamento anime in assoluto. Il mondo ricco e immersivo del titolo videoludico e la sua fantastica modalità, basati sulla mitologia giapponese, forniscono la tela perfetta per questo progetto, e Aniplex è il partner perfetto per tradurre il videogioco di successo di Sucker Punch Productions in una nuova, straordinaria serie anime“.

Il presidente di Crunchyroll, Rahul Purni, ha anche parlato di Ghost of Tsushima: Legends, dicendo: “Questo progetto è una testimonianza della sinergia creativa all’interno della famiglia Sony, che unisce l’esperienza di PlayStation Studios e PlayStation Productions; il team creativo di Sucker Punch Productions e Aniplex; l’iconico roster di artisti globali di Sony Music; e l’impronta di marketing e distribuzione globale fan-first di Crunchyroll. L’anime offrirà ai fan un nuovo entusiasmante modo di vivere il gioco in uno stile anime che sarà audace e rivoluzionario“.

La serie in questione è un’aggiunta piuttosto recente ai titoli esclusi di PlayStation. Realizzato da Sucker Punch Productions, il titolo originale del 2020 segue gli eventi dell’unico sopravvissuto Jin Sakai, mentre affronta i Mongoli e decide se continuare il percorso del samurai o adattarsi alle mutevoli maree del combattimento. Una modalità multigiocatore, opportunamente chiamata Legends, consente ai videogiocatori di diventare samurai e affrontare molti nemici.

Quest’anno segna anche l’uscita prevista di Ghost of Yōtei, il sequel di Ghost of Tsushima. Sarà ambientato 329 anni dopo gli eventi dell’originale. In termini di storia, seguirà una nuova guerriera di nome Atsu e coinvolgerà armi da fuoco, lupi e la trasformazione in “Ghost”.

Ghost of Tsushima: Legends è previsto per il 2027 su Crunchyroll. Questo segna il secondo adattamento di Ghost of Tsushima in lavorazione, poiché Chad Stahenski, famoso per John Wick, sta attualmente sviluppando un lungometraggio basato sul gioco.

Fonte – Comicbook