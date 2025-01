Solo Leveling: quale arco narrativo adatterà la seconda stagione?

Uno degli anime più attesi dell’inverno 2025, la seconda stagione di Solo Leveling: Arise From the Shadow, ha debuttato con un episodio esplosivo. Questo infatti ha battuto il record della prima stagione ed è diventato l’episodio di debutto più apprezzato fino ad oggi. La prima stagione si conclude con Jinwoo che diventa un Negromante e ottiene la capacità di controllare i morti. L’episodio di debutto della Stagione 2 dà il via all’arco del Red Gate. Il cancello dovrebbe essere un semplice C-Rank, ma le cose vanno male quando diventa rosso. I cacciatori sono andati in missione credendo che sarebbe stato facile dato che erano qualificati per un C-Rank Gate.

Tuttavia, ora sono intrappolati in un paesaggio innevato di fronte a mostri molto più potenti di loro. Il primo episodio della Stagione 2 si conclude con un brutale massacro della squadra di Kim Chul. La specie sconosciuta di mostri è esperta nel paesaggio innevato e uccide diversi cacciatori senza battere ciglio. Nel frattempo, Jinwoo sta ancora prendendo dimestichezza con le sue abilità da Negromante. Dopo aver visto Igris combattere, si rende conto di avere ancora molta strada da fare, perché l’ombra potrebbe essere più forte di lui anche adesso. Ma quanti archi coprirà la seconda stagione?

La seconda stagione di Solo Leveling è elencato per 13 episodi, quindi l’anime non coprirà l’arco dell’isola Jeju. Nonostante ci siano voci che affermano che la seconda stagione adatterà questo arco, non c’è alcuna conferma ufficiale al momento. La prima stagione aveva dodici episodi e aveva adattato 45 capitoli dal manhwa.

Quindi, la seconda stagione coprirà gli archi Red Gate, Demon Castle, Retesting Rank, Hunters Guild Gate e Return to the Demon Castle. L’arco dell’isola di Jeju inizia con il capitolo 90, quindi c’è la possibilità che l’anime prepari l’arco nel finale e copra gli eventi principali nella terza stagione.

A differenza del manhwa, l’anime di Solo Leveling inizia con un’impostazione dell’isola di Jeju, il che dimostra quanto sia importante questo arco. Racchiuso in 18 capitoli, è anche l’arco più lungo prima dell’epilogo. Non solo questo arco è devastante, ma consolida anche lo status di Jinwoo come il più forte. Mentre i fan potrebbero dover aspettare un po’ di più per l’arco dell’isola di Jeju, la seconda stagione sembra promettente con gli altri archi narrativi. L’arco del Red Gate ha in serbo molta azione per i fan mentre le cose diventano più brutali con l’apparizione di nemici pericolosi.

Fonte – Comicbook